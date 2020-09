Kiel

Die Masche sei bekannt: Angebliche Polizisten rufen aus dem Ausland ältere Menschen in Deutschland an und behaupten, es wäre zu Einbrüchen in der Nachbarschaft der angerufenen Personen gekommen. Die Senioren werden aufgefordert, Geld und Wertgegenstände vermeintlichen Beamten zur Verwahrung zu übergeben. Erfolgreich waren die Betrugsversuche am Sonntagabend allerdings nicht.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.

Von RND/dpa