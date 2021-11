Kiel

Die als Fernsehtraumschiff bekannte „Amadea“ befindet sich auf einer Kreuzfahrt zu Weihnachtsmärkten in Deutschland und Dänemark. Am Freitag hat das Schiff kurz nach 12 Uhr am Ostseekai festgemacht.

Der Bonner Reiseveranstalter Phoenix Reisen bietet die Kreuzfahrt speziell in der Vorweihnachtszeit an. Kiel ist dabei der erste Weihnachtsmarkt, den die Passagiere besuchen können. Bis zum späten Abend soll die „Amadea“ am Ostseekai liegen. Danach fährt sie weiter nach Travemünde, Wismar und Warnemünde.

Während das Schiff im Hafen liegt, können sich Crew-Mitglieder gegen Corona impfen bzw. boostern lassen. Dieses Angebot hat die Seemannsmission vorbereitet.

Eine weitere Weihnachtsmarkt-Kreuzfahrt ist bereits geplant: Das nächste Mal im Kieler Hafen wird die „Amadea“ dann am Donnerstag, 2. Dezember, sein.

„Amadea“ verfügt über 600 Betten in 317 Kabinen

Die „Amadea“ hat gerade eine größere Werftüberholung hinter sich. Das Schiff begeht in diesem Jahr sein 30-jähriges Dienstjubiläum. Ausgestattet ist das Schiff mit rund 600 Betten in 317 Passagierkabinen. Das Kreuzfahrtschiff ist wegen seiner familiären Ausstattung besonders beliebt.

Das Schiff wurde 1991 als „Asuka“ für NYK Cruises in Japan gebaut. Die „Amadea“ ist 192 Meter lang und mit 29.008 BRZ vermessen.