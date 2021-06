Kiel

Das Bild hätte auch gut zur Kieler Woche gepasst. Großsegler, Kreuzfahrer und Kriegsschiffe waren am Sonnabendmorgen auf der Kieler Förde reichlich unterwegs. Der alles überragende Hingucker war dabei aber ein Schiff mit dem Sternenbanner im Mast.

Der 230 Meter lange und rund 50000 Tonnen verdrängende Flottenversorger „Supply“ machte um 12 Uhr im Tirpitzhafen beim Tabakschuppen fest. Für das Anlegemanöver war extra ein Ponton als Puffer an die Kaimauer gelegt worden.

Drei Schlepper der Kieler Reederei SFK bugsierten den grauen Koloss vorsichtig an den Liegeplatz. Nach Auskunft der Marine soll die „Supply“ bis Montagmorgen zu einem Routinebesuch in Kiel bleiben. Im Marinestützpunkt wird frischer Proviant für andere Einheiten der US Navy an Bord genommen.

Die "Supply" kam aus Schottland, wo sie zuvor einen Flottenverband bei dem Seemanöver "Formidable Shield" versorgt hat. In den kommenden Tagen soll sie Nato-Einheiten beim Manöver Baltops versorgen.

Schwimmende Tankstelle

Die „Supply“ gehört zu den schnellsten Flottenversorgern der Welt. Das von vier Gasturbinen mit einer Leistung von zusammen über 100000 PS angetriebene Schiff erreicht eine Geschwindigkeit von fast 30 Knoten.

Betrieben wird die „Supply“ vom Military Sealift Command, der Transportorganisation der US-Streitkräfte. An Bord können gewaltige Mengen an Versorgungsgütern weltweit befördert werden.

Dazu gehören laut US-Militär 7,4 Millionen Liter Dieselkraftstoff, zehn Millionen Liter Flugbenzin, 2150 Tonnen Munition und 230 Tonnen Proviant sowie mehrere hundert Tonnen Frischwasser.

Mit einer Einsatzverdrängung von 49600 Tonnen bei voller Beladung ist die „Supply“ eines der größten Kriegsschiffe, das bislang in Kiel festgemacht hat. Der 1994 in Dienst gestellte Koloss übertrifft damit sogar das Schlachtschiff „Iowa“ (45000 Tonnen), das 1985 und 1989 Kiel besuchte.

Der Flottenbesuch der „Supply“ ist Teil des Seemanövers Baltops 2021, das gegenwärtig auf der Ostsee abgehalten wird. Über 40 Marineeinheiten, 60 Flugzeugen und 4000 Soldaten aus 18 Nationen nehmen unter Führung der US Marine an der Übung teil.

Kiel ist Basishafen

Kiel ist bei dem Manöver einer der Basishäfen für die Einheiten. In den kommenden Tagen werden weitere Einheiten erwartet. Während die „Supply“ einlief, startete von Kiel aus der französische Minenjäger „Androméde“ ins Manöver. Vor Strande ankert ein französisches Schiff für Minentaucher.

Die wichtigsten Übungsgebiete sind derzeit die Mecklenburger und die Kieler Bucht. Im Laufe der nächsten Woche verlagert sich das Manöver dann in Richtung Polen und baltischer Staaten.