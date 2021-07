Ampel-Kooperation im Rathaus von Kiel steht vor dem Aus

Kiel

Die Ampel-Kooperation von SPD, Grünen und FDP im Kieler Rathaus steht vor dem Aus. Zum Showdown kommt es am 31. Juli. Auf einem Kreisparteitag der Kieler FDP stehen Anträge von der Parteibasis auf der Tagesordnung, aus dem Bündnis auszusteigen.

In einer mehr als dreistündigen Krisensitzung am Mittwochabend von 20 bis 23.30 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle der FDP ist der Versuch gescheitert, den Konflikt zwischen Rot-Grün einerseits und FDP andererseits zu schlichten. Es war ein Gipfeltreffen: Die Kieler SPD-Vorsitzende Gesine Stück, die SPD-Ratsfraktionschefin Gesa Langfeldt, ihr Stellvertreter André Wilkens, die grüne Kreisvorsitzende Anna Langsch, die grüne Ratsfraktionschefin Jessica Kordouni, der Kieler FDP-Vorsitzende Dennys Bornhöft und der FDP-Ratsfraktionschef Ingmar Soll waren trotz Sommerpause dabei.

Die FDP hatte um das Gipfeltreffen gebeten

Die FDP hatte in einem Brief an die Partnerparteien um das Treffen gebeten. SPD und Grüne sollten darlegen, wie sie sich eine künftige Zusammenarbeit vorstellen. Die FDP wirft den Partnern einen Bruch der Kooperationsregeln vor.

Anlass ist eine Abstimmung in der jüngsten Ratsversammlung am 10. Juni. Es ging um ein Gehwegkonzept für Kiel. Den Ratsantrag „Fußverkehr nachhaltig sicher und attraktiv gestalten“ hatten SPD und Grüne gegen den Willen der FDP mit eigener Mehrheit und Unterstützung der „Fraktion“ und der Linken beschlossen.

Parkplätze sollen ersatzlos wegfallen

Der Antrag sieht vor, dass insbesondere auf Schulwegen, vor Kitas, Alten- und Behinderteneinrichtungen – aber nicht nur dort – ab 2022 ein Verbot von Gehwegparken geprüft werden soll. Ein Ersatz für wegfallende Parkplätze ist im Antrag nicht vorgesehen. Darauf bestand aber die FDP.

Üblich ist, dass die Kooperation nur gemeinsame Ratsanträge stellt und beschließt. So ist es in den Verfahrensregeln zur Kooperationsvereinbarung festgeschrieben. In Streitfällen werden Anträge so lange verschoben, bis man sich verständigt hat.

Nicht so in diesem Fall. Selbst ein Antrag der FDP-Ratsfrau Christina Musculus-Stahnke in letzter Minute während der Ratssitzung auf Vertagung der Fußwegsache scheiterte. SPD und Grüne wollten nicht vertagen.

Kieler SPD und Grüne räumen Regelbruch ein

In der Krisensitzung räumten Sozialdemokraten und Grüne den Bruch der selbst auferlegten Regeln ein. „Den Verstoß gegen die Kooperationsregeln bestreitet niemand“, bestätigen die Parteichefinnen Stück und Langsch tags darauf. Es sei nicht anders gegangen.

„Wir haben das Thema sehr lange diskutiert und konnten uns nicht einigen“, berichtet Stücks Stellvertreterin, die Ratsfrau Christina Schubert. Kompromissvorschläge seien gescheitert. Da hätten SPD und Grüne nicht länger warten wollen. „Wir wollen Tempo machen.“

Der Satz bezeichnet ein grundsätzliches Problem von SPD und Grünen mit der FDP. Aus beiden Fraktionen sind schon seit Langem Klagen zu hören, dass die FDP die gewünschte Handlungsschnelligkeit behindere. Schubert: „Wir brauchen manchmal ewig, bis wir zusammenkommen.“

Drei Vorschläge zum Verfahren

In der Krisensitzung haben SPD und Grüne nach eigenen Angaben drei Vorschläge für reibungslosere Verfahren gemacht. Erstens: Was die Fraktionsspitzen auf kurzem Weg vereinbaren, gilt und darf nicht nachträglich zurückgeholt werden. Zweitens: Widerspruch gegen Beschlussvorlagen der Verwaltung ist sofort vorzubringen und nicht erst in laufenden Sitzungen. Drittens: Wenn SPD, Grüne und FDP sich in drei Beratungen nicht verständigen können, wird die Abstimmung im Rat oder seinen Ausschüssen freigegeben.

Die FDP habe die Vorschläge nicht akzeptiert, berichtet Langsch. Stück ergänzt, die FDP habe eine „inhaltliche Kompensation“ für den Regelbruch verlangt, ohne zu sagen welche. Der FDP-Kreisvorsitzende Dennys Bornhöft dementiert: „Politische Kuhhandelgespräche hat es nicht gegeben.“

Bornhöft bestätigt, er sei für den Fortbestand der Kooperation „nicht mehr so optimistisch“. Die FDP fühle sich vorgeführt. Der Unmut an der Parteibasis sei groß. Parteitagsanträge für einen Ausstieg aus der Kooperation könne er als Kreisvorsitzender gar nicht verhindern, „selbst wenn ich es wollte“, sagt Bornhöft. „Wir sind basisdemokratisch.“

Rot-Grün macht notfalls zu Zweit weiter

Klar ist, dass Rot-Grün bei einem Ausstieg der FDP zu Zweit weitermacht. Beide Parteien wollten sich nicht in der laufenden Legislaturperiode nach einem neuen Partner umsehen, so Stück und Langsch.

SPD und Grüne haben mit 30 von 59 Sitzen eine Einstimmen-Mehrheit in der Ratsversammlung. Ein Pairing-Abkommen mit der Opposition, wonach die Mehrheitsverhältnisse im Rat gewahrt bleiben, auch wenn rot-grüne Ratsleute ausfallen, gibt es nicht. Stück: „Das würden wir natürlich anstreben.“