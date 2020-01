Raubüberfall war filmreif inszeniert

Kiel

Als angebliches Raubopfer wollte der Drogenabhängige (31) möglicherweise die Unterschlagung von 2000 Euro aus der Kasse vertuschen. Zur Ausführung seines Plans hatte der Angeklagte einen unbekannten Komplizen eingespannt, dessen Namen er für sich behielt: Kurz nach Mitternacht erfasste die Überwachungskamera am Eingang des Gewerbekomplexes einen Kapuzenmann, der an der Tür klingelt.

Der Angeklagte gab an, den Türsummer im Büro „reflexartig“ ohne Blick auf den Monitor betätigt zu haben. Den Ermittlungsbeamten kam es merkwürdig vor, dass der 31-Jährige vom Obergeschoss aus ohne Rückfrage einen Unbekannten in das weiträumige Gebäude ließ. Zumal Angestellte des Taxiunternehmens erklärten, der Angeklagte habe sonst bei ihrer nächtlichen Rückkehr vom Fahrdienst stets nachgefragt, wer da vor der Tür stehe.

Inszenierung war verabredet

Erst vor Gericht räumte der Angeklagte ein, sich mit einem Bekannten zur Inszenierung des Überfalls verabredet zu haben: Von dem angeblich maskierten „Räuber“ ließ er sich in einem Toilettenraum mit betriebseigenen Starthilfekabeln an Händen und Füßen fesseln, um überzeugend das Opfer spielen zu können.

Zum Paket verschnürt will der Angeklagte ins Büro gerobbt sein, um sich an einem Schreibtisch aufzurichten und mithilfe von Mund und Nase den Notruf zu betätigen. Zuvor sei es ihm gelungen, seine Fixierung an einem Heizkörper zu lösen. Nur unter Verlust einer Zahnprothese will er sich von seiner Knebelung befreit haben.

Zwei anonyme Briefe

Als die Kripo am Tatort eintrifft, steht das verängstigt wirkende Opfer „unter Schock“. Die Beamten bestellen vorsichtshalber einen Rettungswagen. Die Besatzung kümmert sich um den zitternden Mann, dessen Stress wohl auch dem Lampenfieber als Schauspieler zuzuschreiben ist.

Wenig später werden der Polizei zwei anonyme Hinweise per Brief und per Telefon zugespielt. Sie stellen das angebliche Raubopfer ins Zwielicht: Der Drogenabhängige sei vorbestraft und hoch verschuldet, heißt es. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung stößt die Polizei auf Dokumente eines Insolvenzverfahrens und Hinweise auf 26 000 Euro Schulden.

Die Beamten stellen zudem einen gefälschten 20-Euro-Schein und einen leere Lohntüte sicher. Die beiliegende Quittung über 250 Euro wurde vom betreffenden Taxifahrer nicht unterschreiben. Schon früher soll im Betrieb Geld weggekommen sein, hieß es. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung verlief jedoch im Sande.

Verdachtsmomente verdichten sich

Doch diesmal verdichten sich die Verdachtsmomente: Wie ein Kripo-Ermittler (50) als Zeuge berichtete, hatte der Angeklagte vor der Fesselung seine Sandalen allzu ordentlich abgestellt. Der ganze geschilderte Ablauf sei unschlüssig. Das Vorgehen des „Räubers“, der sich verdächtig lang am Tatort aufhielt, verriet Ortskunde und Insider-Wissen. Das „Opfer“ wurde nach eigenen Angaben weder nach Bargeld noch nach der Kasse gefragt.

Das milde Urteil entsprach dem Ergebnis einer Verständigung. Diebstahl oder Unterschlagung war mangels Beweisen nicht Gegenstand der Anklage. Die Strafobergrenze war dem 31-Jährigen ausschließlich als Gegenleistung für ein Geständnis seiner falschen Darstellung zugesagt worden.

Zuvor hatte der Verteidiger massive Kritik an den angeblich einseitigen und „ziemlich schlampigen“ Ermittlungen der Kripo geübt und Lücken in der Indizienkette ausgemacht. Die Vernehmung der von ihm geforderten weiterer Zeugen hätte den Prozess um Tage in die Länge ziehen können – mit zweifelhaftem Ergebnis.

