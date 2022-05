Führungswechsel am Kieler Amtsgericht: Mit Tamara Blasel als Präsidentin steht erstmals eine Frau an der Spitze des größten Gerichts in Schleswig-Holstein. Sie folgt auf Torsten Block. Mit dem Umbau des Amtsgerichts steht der neuen Präsidentin gleich eine Herausforderung bevor.