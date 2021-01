Was passierte am 5. Februar 2020 in der Flüchtlingsunterkunft am Ellerbeker Weg? Vor dem Amtsgericht Kiel muss sich seit Mittwoch ein 36-Jähriger verantworten, weil sein Gegenüber mit blutenden Schnittverletzungen am Ellenbogen und der Hand zurückblieb. Verursacht durch ein Dönermesser.