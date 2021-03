An der Hörn in Kiel - So sind die Pläne am Germaniahafen

An zentraler Stelle im Zentrum von Kiel geht es endlich voran: Die beiden Hannoverschen Immobilienentwickler Meravis und Baum haben sich das letzte Hörn-Grundstück am Germaniahafen gesichert und jetzt im Bauausschuss per Digitalpräsentation ihre genauen Pläne vorgestellt.