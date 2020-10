An der Veloroute 10 in Kiel ist ein Appartement-Gebäude mit 206 Ein-Zimmer-Wohnungen für Studenten geplant. Die Investoren stellten die Ideen für den Bau in der Christian-Kruse-Straße im Ortsbeirat Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook vor und betonten, dass an mehreren Stellen an Radler gedacht wird.