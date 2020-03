Kiel

Wie die Beamten am Montagnachmittag mitteilten, trat der Mann am Freitag gegen 16.22 Uhr in den Kiosk in der Andreas-Gayk-Straße in Kiel. Er forderte Geld, woraufhin ihm die Angestellte neben dem Geldbetrag aus der Kasse auch eine Wechselgeldtasche präsentiert habe. Der Täter entkam außerdem mit einigen Zigarettenpackungen in Richtung Bootshafen.

Der Täter habe ein Tuch über die Nase gezogen

Die Angestellte wählte schnell 110, woraufhin Beamte aus dem 2. Revier die Fahndung aufnahmen. Trotz mehrerer eingesetzter Streifenwagen blieb der Mann verschwunden. Er wird als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben und habe gebrochen Deutsch gesprochen. Auffällig seien seine großen Schritte, bis über die Nase sei ein Tuch gezogen gewesen.

Laut Polizei kann ein Zusammenhang mit dem Überfall auf die Tankstelle am Sonnabend derzeit weder ausgeschlossen noch hergestellt werden. Das Kommissariat 13 der Kripo Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Überfalls sollten sich melden unter Tel. 0431/160-3333.

