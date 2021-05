Kiel

In der Anlaufstelle Nachbarschaft (Anna) hat jetzt eine Teststation den Betrieb aufgenommen. „Ich habe nicht mal ein Kitzeln bemerkt“, berichtet Helga Zimmerling vom Test mit dem Nasenstäbchen. Die 72-Jährige gehörte zu den ersten, die sich am Mittwoch auf Corona testen lassen wollten. Sie habe von dem neuen Angebot gehört und sei extra von Strande hergekommen. „Ich will ein sicheres Gefühl haben, wenn ich mit anderen Menschen zusammentreffe“, erzählt die Seniorin, die noch keinen Impftermin erhalten hat.

Bereits in der letzten Schilkseer Ortsbeiratssitzung hatten ältere Schilkseer kritisiert, dass es insbesondere für immobile Menschen kaum zumutbar sei, für einen Test in die Innenstadt zu fahren. Während südlich des Kanals bereits mehrere Dutzend Testangebote zur Verfügung stehen, sehe es in den nördlichen Stadtteilen bisher mangelhaft aus. Das ändert sich nun: Die Lornsen-Apotheke hat ihr sechstes Testzentrum an zwei Tagen in der Woche in Schilksee geöffnet.

Kooperation von zwei Ortsbeiräte als Schlüssel

Zustande kam die schnelle Initiative dank der Kooperation von zwei Ortsbeiräten, berichtete Benjamin Walczak (SPD), der gerade ausgeschiedene Vorsitzende des Ortsbeirates Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook. Weil wegen des Schulstarts zwei Testzentren in der Goetheschule und in der Max-Planck-Schule nicht mehr betrieben werden konnten, habe man mit dem Apotheker Torsten Dudda über einen neuen Standort nachgedacht. „In Absprache mit der Schilkseer Beiratsvorsitzenden Maike Finger konkretisierte sich die Idee, das neue Testzentrum in der ‚Anna‘ in Schilksee einzurichten, weil es hier großen Bedarf gibt“, sagte Walczak.

„Gerade für Menschen aus Schilksee, die nicht mobil sind, ist das Angebot ein Segen“, betonte Uwe Leineweber vom Ortsbeirat Schilksee. Er ließ sich Mittwoch ebenfalls umgehend testen und befand das Angebot für gut: „Hier muss man nicht wie bei anderen Stationen in Kiel unter freiem Himmel warten. Es gibt in der ,Anna’ einen Wartebereich mit Stühlen und Tischen.“ Prima sei zudem, dass die Teststation im Stadtteil zentral gelegen und damit fußläufig gut erreichbar sei.

Ein weiteres Testzentrum öffnet Monat in Wellsee

Den SARS-CoV-2-Antigentest kann jeder Bürger kostenlos ohne Voranmeldung in Anspruch nehmen. Nach spätestens 30 Minuten liegt das Ergebnis vor, auf Wunsch erhält man eine Bestätigung über das negative Testergebnis. Zuvor muss der Personalausweis vorgezeigt und ein Fragebogen ausgefüllt werden. Der eigentliche Test mit einem Nasenstäbchen dauert nur wenige Sekunden und ist schmerzlos. Vorerst hat das Testzentrum in der Straße Langenfelde 123a mittwochs und freitags von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Bei großer Nachfrage sollen die Öffnungszeiten kurzfristig ausgeweitet werden.

Ein weiteres Testzentrum steht ab Montag, 10. Mai, am Wellseedamm 12 bereit: Auf dem Gelände der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG in Wellsee kann sich jeder montags und mittwochs jeweils von 6.30 bis 13.30 Uhr kostenlos testen lassen.