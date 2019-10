Kiel

Die Feuerwehr Kiel rückte am Mittwoch wegen eines angebrannten Essens aus. Gegen 8.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Fockstraße im Stadtteil Südfriedhof gerufen. Der Einsatz gestaltete sich schwierig, da geparkte Autos in der engen Straße die Zufahrt für die Einsatzfahrzeuge zum Haus versperrten, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Die Einsatzkräfte nahmen das Essen vom Herd und lüfteten die Wohnung. Löschen musste die Feuerwehr nicht. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst versorgt, blieb aber unverletzt.

Von RND/aab