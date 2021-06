Kiel

Herr Prof. Hoinkes, Ihr Forschungsgebiet ist die Angst. Vor Corona beschäftigten Sie sich mit der Finanz- und der Flüchtlingskrise, mit Terror, Klimawandel und Rechtspopulismus. Stellt das Coronavirus nun alle diese Angstfaktoren in den Schatten?

Ulrich Hoinkes: Eine Zeitlang ja. Das war bei anderen Angstszenarien aber auch so, sie rückten zunächst in den Vordergrund und wurden dann durch andere Themen verdrängt, verschwinden aber oftmals nicht komplett. Die Corona-Ängste sind nun ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass in unserer Angstkultur weitere problematische Lebenserfahrungen hervortreten. Dazu gehören neben einer allgemeinen Verunsicherung vor allem das Gefühl von Ohnmacht und die Empfindung von Freiheitsbeschränkung. Mit all dem sind wir nicht erst durch Corona konfrontiert, sondern es prägte auch schon unsere Gesamterfahrung bei Problemen wie Klimawandel, Migration, Fremdenfeindlichkeit und digitale Überwachung. In der Corona-Krise steigert sich diese kombinierte Erfahrung aber zurzeit zu einer ganz besonderen Intensität.

Angst ist bekanntlich kein guter Ratgeber, denn sie verhindert vernunftbasiertes Handeln. Sollten wir die Ängste also bestenfalls überwinden?

Wir müssen erstmal akzeptieren, dass die Ängste da sind. Sie sind bei vielen jungen Leuten da, bei vielen Menschen, deren Existenz gefährdet ist, bei Menschen mit Vorerkrankungen und bei denjenigen, die nicht so schnell an eine Impfung kommen. Ihnen allen kann man doch nicht sagen: Überwinde deine Angst, sie ist nicht gerechtfertigt. Angstkultur heißt mit den Ängsten zu leben und sie in ein Gleichgewicht zu bringen mit vernünftigen Handlungsweisen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Welche Emotionen meinen Sie genau, wenn Sie von Angst sprechen?

Ängste zu erleben, bedeutet nicht in jedem Fall eine schlaflose Nacht zu haben oder mit Angstschweiß auf der Stirn aufzuwachen, auch wenn solche persönlichen Erfahrungen viel weiter verbreitet sind, als wir das im öffentlichen Leben anerkennen. Bei unseren Forschungen zur Angstkultur geht es eher um ein breites Spektrum von gesellschaftlich relevanten Ängsten. Dazu zählen Formen der Verunsicherung, Wahrnehmungen von Einschüchterungen und Bedrohungen, aber auch konkrete Angststörungen und sogar öffentliche Aufrufe zur Panik, wie wir sie im Rahmen der Fridays-for-Future-Bewegung immer wieder erleben.

Wir müssen anerkennen – und das ist wissenschaftlich belegbar –, dass unsere Gesellschaft extrem stark von Ängsten im privaten wie auch im öffentlichen Raum geprägt ist. Und wir müssen erkennen lernen, wer in welcher Weise von Ängsten getrieben wird, und wie diese Angsterfahrungen aufgegriffen und zum Teil auch instrumentalisiert werden. Die Politik und die Wirtschaft führen uns diesen teils sehr manipulativen Umgang mit Ängsten alltäglich vor Augen. Tatsache ist also, dass sich Ängste auf unterschiedlichen Ebenen formieren. Auch in der Pandemie gibt es nicht die Angst vor Corona, sondern inzwischen sehr differenzierte Ängste.

Lesen Sie auch: Corona: Was hilft gegen die Angst?

Wo und wie treten Ängste denn im Zusammenhang mit der Pandemie auf?

Covid-19 existiert seit eineinviertel Jahren als reales Bedrohungsszenario. Im Laufe dieser Zeit haben sich Ängste entwickelt und auch verändert. Neben der Angst vor Ansteckung und vor einer Überlastung des öffentlichen Gesundheitssystems kommt auch die Angst vor den Einschränkungen der persönlichen Freiheit, die Angst vor den gravierenden Folgen unseres Durchlebens der Corona-Krise und die Angst vor der Ausnutzung der Krise durch Interessen von Machthabern. All diese Ängste haben sich langsam aufgebaut, bis es hieß: Wir können testen und impfen, woraufhin die Ängste wieder abnahmen. Doch dann merkte man, dass die Maßnahmen nur begrenzt helfen, also nahmen die Ängste wieder zu. Es ist also ein Auf und Ab sehr komplexer, dynamischer Angstszenarien.

Werden Ängste durch die Berichterstattung in den Medien und durch die Aussagen von Politikern noch geschürt? Stichwort: Panikmache und Manipulation.

Es gibt viele Beispiele aus der Trump-Ära, wo der US-Präsident sehr viel mit Ängsten gespielt hat. Aber selbst Trump hat in der Pandemie nicht mehr mit den Ängsten gespielt, sondern hat zugesehen, dass er Impfstoff kauft. Ich habe nicht den Eindruck, dass jemand Ängste schüren will. Im Gegenteil: Es gibt Verharmloser, die versuchen, die Ängste als lächerlich darzustellen.

„German Angst“ ist ein feststehender Begriff für die Existenzangst der Deutschen. Haben wir hierzulande in der Pandemie mehr Angst als Menschen anderswo?

Die „German Angst“ zeigt sich derzeit durch eine typisch deutsche Mentalität. Und zwar durch die Angst vor Veränderung. Die ist viel schlimmer als die Angst vor dem Coronavirus. Wir sehen zwar, dass wir etwas ändern müssen, etwa in den Bereichen Digitalisierung, Schulausbildung und Tourismus, aber wir Deutschen wollen das nicht, wir sind zu stark durch Vorsicht geprägt. Andere Länder wagen Veränderungen viel beherzter.

Erklärt die German Angst auch, dass in Deutschland im internationalen Vergleich die strengsten Corona-Maßnahmen ergriffen wurden?

Ja, in Kombination mit einer starken Bürokratisierung, die es uns noch schwerer macht.

Agieren die politischen Entscheidungsträger in dieser Krise also zu häufig von Angst geleitet?

Ich glaube eher, dass Politiker ausschließlich von Vernunft geleitet sind und Ängste nicht ernst genug nehmen. Sie ergreifen zahlreiche Maßnahmen, die zwar alle wissenschaftlich abgesichert sind, aber die Akzeptanz ihrer Maßnahmen ist gemindert, weil sich viele Menschen bei ihren Ängsten nicht abgeholt fühlen. Das sieht man derzeit bei den Gaststätten- und Hotellerie-Betrieben, die sehr lange mitgemacht haben und jetzt aufbegehren, weil sie den Existenzruin fürchten.

Lesen Sie auch:Proteste und Gegenproteste gegen Corona-Maßnahmen in Kiel

Was schlagen Sie vor?

Wenn die Ängste in der Öffentlichkeit nicht totgeschwiegen, sondern thematisiert würden, hätten wir einen besseren Verarbeitungsprozess. Das erleben wir bei den Diskussionen rund um die Themen Rassismus, Antisemitismus und Feminismus. Anders bei Corona: Virologen oder Politiker behaupten in Talkshows stets, sie hätten alles im Griff. Unter dem Motto: Macht, was ich sage, und ihr braucht keine Angst zu haben. Wenn wir stattdessen zugeben, dass wir uns in unserer heutigen Welt nicht ganz so sicher sind, dann lassen wir nicht nur Ängste zu, sondern zugleich auch Zweifel und Fehler und pflegen eine bessere Streitkultur und damit ganzheitliche Strategien der Problemlösung.

Interview: Karen Schwenke