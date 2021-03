Förderkonzept in Kiel - Neues Konzept in Kiel: In Ankerklasse in den Schulalltag finden

Kleine Gruppen, viel Zeit für Förderung: Im letzten Sommer startete mit den Ankerklassen an sechs Kieler Schulen ein neues Konzept, mit dem Kindern, die mehr Unterstützung benötigen, ein behutsamer Schulstart ermöglicht werden sollte. Nach einem halben Jahr sagen die Beteiligten: Es funktioniert.