Ein neues Gesicht für die Anna Hassee: Anika Schütt leitet seit September die Anlaufstelle Nachbarschaft (Anna) der Diakonie Altholstein im Stadtteil. Die 31-Jährige hat sich viel vorgenommen, um die neuen Räume in der Hamburger Chaussee 75 mit Leben zu füllen.

Der Umzug der Anlaufstelle Nachbarschaft, des Cafettis und der Beratungsstelle „Frau und Beruf“ aus der Hasseer Danewerkstraße in die Hamburger Chaussee 75 fiel Anfang des Jahres mitten in den Corona-Lockdown. „Wir haben in der Zeit zwar weiterhin unser Beratungsangebot aufrecht halten können und kontaktarme Begegnungsmöglichkeiten wie die Fastenbriefe angeboten“, sagt Marion Janser, bei der Diakonie Altholstein zuständig für die Quartiersarbeit und die Annas. Doch eine Eröffnungsfeier und die Vernetzungstreffen gerade für ältere Menschen, die normalerweise die Arbeit in den Annas ausmachen, habe es nicht gegeben.

Wünsche aus der Nachbarschaft

Eine der ersten Präsenzveranstaltungen war Ende Mai der „Tag der Nachbarn“, den Schütts Vorgängerin Marlene Keil organisiert hat. Auf die an dem Tag ausgetauschten Ideen baut die neue Anna-Leiterin jetzt auf: „Wir werden am 22. Oktober von 14 bis 16.30 Uhr eine Ideenschmiede veranstalten, zu der alle Nachbarinnen und Nachbarn sowie alle, die sich engagieren möchten, eingeladen sind“, sagt Schütt.

In den barrierefreien Räumlichkeiten in der Hamburger Chaussee möchte Schütt nicht nur „einen Eindruck von der Nachbarschaft und ihren Wünschen und Vorstellungen bekommen“, sondern auch einige der gesammelten Vorschläge aus dem Mai mit engagierten Hasseerinnen und Hasseern konkretisieren. „Die Ideen reichen vom Lesekreis, über eine Gärtnergruppe bis zum Yogakurs oder Spanischstunden.“

Für die Ideenschmiede kann man sich bis 20. Oktober unter Tel. 0431/61181, 0151/2426 6887 oder E-Mail anna.hassee@diakonie-altholstein.de anmelden. Informationen und individuelle Unterstützung für die Umsetzung von Projekten zur Förderung einer lebendigen Nachbarschaft gibt es auch während der Sprechzeiten von Anika Schütt (montags 13 bis 15 Uhr und freitags 10 bis 12 Uhr).

Die Anlaufstelle Nachbarschaft (Anna) der Diakonie Altholstein befindet sich in der Hamburger Chaussee 75. Quelle: Jennifer Ruske

Zudem stellt die Anna-Leiterin nach Absprache den Raum für offene Gruppentreffen und Veranstaltungen zur Verfügung. Der ist nicht nur barrierefrei, sondern verfügt über eine Küche und eine Terrasse – und ganz neu – ein Tauschregal für Bücher und Co. „Wer die Anna und mich kennenlernen möchte oder gelesene Bücher für unser Regal abgegeben und neue mitnehmen möchte, ist immer willkommen.“

Auch das Cafetti ist mit umgezogen

Willkommen in den neuen Räumen sind auch Eltern mit Babys und Kleinkindern. Das Cafetti der Diakonie Altholstein (Café, Treff, Tausch, Informationen) ist ebenfalls mit in die neuen Räume gezogen und bietet montags und dienstags von 10 bis 12 Uhr ein gemütliches Elterncafé mit Austausch an. Die dritte im Bunde in den Anna-Räumen ist die Beratungsstelle „Frau & Beruf“, ebenfalls ein Angebot der Diakonie Altholstein. Dr. Christiane Kaiser und Susanne Hauch-Kaufmann beraten Frauen, die nach einer Pause in ihren Beruf zurück wollen, sich beruflich umorientieren oder sich über ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt informieren wollen. Der Kontakt ist unter Tel. 0431/2209270 oder per E-Mail unter fub@diakonie-altholstein.de möglich.