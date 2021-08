Kiel

Am Empfangstresen des Ann steht ein ganz besonderes Bouquet: Um teils konkrete, teils abstrakte Blumenköpfe winden sich kunstvoll geschwungene Blätter und Halme, flankiert von hauchdünnen Plättchen, die an Eisflächen erinnern. Wie lange er an diesem Arrangement gearbeitet hat? Shoya Kojima weiß es genau. Fünfzig Stunden hat der Pâtissier gebraucht, um es ganz aus Zucker zu formen.

Und einen Sekundenbruchteil brauchte es, um das zweite Exemplar zu zerstören, das hier bis vor Kurzem ebenfalls thronte. Ann-Mitinhaberin Yuko Umino verpasste ihm im Vorbeigehen einen kleinen Stoß – ein Versehen, über das sie und ihr Mann Shuichi heute zusammen mit Shoya Kojima lachen. „Aber in dem Augenblick stand uns allen der Schock ins Gesicht geschrieben“, erinnert sich Shuichi Umino und lässt durchblicken, dass dem Unglück schlaflose Nächte folgten.

Eine falsche Bewegung reicht aus, um Shoya Kojimas Tagewerk zu zerstören

Shoya Kojima kennt solche Momente gut, meist erlebt er sie jedoch allein. Denn am sensibelsten sind seine Werke während ihrer Schöpfung. Wenn der 29-Jährige den auf 90 Grad erhitzten Zucker händisch in Formen verwandelt und dabei höchste Konzentration und Schmerzunempfindlichkeit zeigt, reicht eine falsche Bewegung aus, um das Tagewerk zunichtezumachen.

Zur Galerie Die Zuckerkunst ist eine Disziplin, die auf der ganzen Welt nur sehr wenige Pâtissiers beherrschen. Shoya Kojima, der im Kieler Restaurant Ann arbeitet, hat sie sich selbst beigebracht. In minutiöser Feinarbeit stellt er aus erhitztem Zucker filigrane Kunstwerke her.

Tagewerk ist genau genommen der falsche Begriff, denn mit der Zuckerkunst befasst sich der aus Osaka stammende Japaner, der seit vergangenem Herbst im Ann arbeitet, vor allem nach Dienstende. „Sie ist in meiner Heimat kein Bestandteil der Ausbildung zum Pâtissier. Ich habe sie mir größtenteils autodidaktisch angeeignet“, berichtet Kojima und fügt eine beinahe philosophisch anmutende Erklärung für diese Leidenschaft an: „Als Pâtissier ist man Spezialist für Zucker. Zwar sind diese Kunstwerke nicht wirklich zum Verzehr gedacht. Aber sie helfen mir dabei, den Zucker besser zu verstehen.“

Der Pâtissier des Ann will die Menschen mit Zucker glücklich machen

Fragt man Shoya Kojima, warum er im Alter von 18 Jahren überhaupt entschied, sich der Geschmacksrichtung süß zu verschreiben, die in der japanischen Küche eine vergleichsweise untergeordnete Rolle spielt, bringt er das Wort Glück ins Spiel: „Zucker kommt immer bei den schönsten Ereignissen des Lebens vor – Hochzeiten oder Geburtstagen etwa. Die Menschen sind glücklich, wenn sie mit Zucker feiern. Das hat mich zu meinem Beruf gebracht.“

Während er diesen in Japan in verschiedenen Luxushotels ausübte, wuchs in ihm der Wunsch, der Pâtisserie auch noch einmal in Europa zu begegnen: „Ihre japanische Variante hat sich stark unter dem Einfluss von Ländern wie Frankreich entwickelt“, erklärt Shoya Kojima, der auch mit seinen Desserts im Ann an solche Vorbilder anknüpft. „Aber in Japan haben wir diese einerseits um unsere Aromenwelten bereichert und andererseits die Texturen verfeinert.“ So erwarten den Gast auf der Dessertkarte des Ann heute überraschende Geschmackserlebnisse im Mantel bekannt geglaubter Klassiker.

„Es ist sehr herausfordernd, mit Meister Tanaka zu arbeiten!“

Dass Kojimas Kreationen dabei mitunter wirken, als kämen sie aus der Küche eines Japan-affinen Sternerestaurants, hängt auch mit dem Mann zusammen, der hier für alles verantwortlich zeichnet, was vor dem süßen Finale kommt. Denn dass sich das Ann überhaupt einen eigenen Pâtissier leistet, geht auf die Initiative von Sushi-Meister Shinichi Tanaka zurück, der sich im Ann eine weitere Koryphäe an seine Seite wünschte und diese nun stets im Auge behält: „Es ist sehr herausfordernd, mit Meister Tanaka zu arbeiten, denn sein Anspruch ist sehr hoch“, berichtet Kojima. Ohne gemeinsames Feintuning gehe kein Dessert in Serie. „Aber er respektiert mich und meine Ausbildung, und so kann ich an meinem neuen Arbeitsort wachsen“, bekennt Shoya Kojima.

Und wenn er in der Nacht wieder an seiner Zuckerkunst arbeitet, dann gibt es keinen Meister neben ihm. „Hier, sehen Sie“, sagt er und öffnet eine Dose mit vier neuen Blumenköpfen, die mit Silberkugeln gefüllt sind. Fünf Stunden habe er pro Exemplar gebraucht und am Ende verbrannte Finger gehabt, weil sich die filigranen Blütenblätter nur mit den dünnsten Schutzhandschuhen formen ließen.

Dabei sind die vier Köpfe nur ein kleiner Teil einer größeren Kreation, die Shoya Kojima Mitte August in Dortmund präsentieren wollte, wo sich die besten Zuckerkünstler hätten messen sollen. „Ich wollte zeigen, auf welchem Niveau wir in Japan arbeiten und war gespannt auf die Reaktionen“, sagt er und fügt an, dass der Wettbewerb kurzfristig verschoben wurde. Jetzt muss er ein Jahr auf das Echo warten. Aber Geduld zählt zum Glück zu den Tugenden, mit denen er überreichlich gesegnet ist.