Vor nicht einmal zwei Jahren trat Anna Langsch erstmals sichtbar auf die parteipolitische Bühne in Kiel: Am Sonntag hat die 39-Jährige das Direktmandat in den Landtag für Kiel-West geholt. Die Grünen-Kreischefin ist damit die erste offen queer lebende Person im Parlament von Schleswig-Holstein.