Kiel

Zahlreiche alte Schränke, Stühle und Bilderrahmen stehen auseinandergebaut in der Werkstatt von Annette Oltmann. Ein Duftmix aus Holz, Lack und Wachs liegt in der Luft. Selbst durch die Maske kann man diesen Geruch noch eindeutig wahrnehmen. An den Wänden hängen dicke Schichten Holzstaub.

Die Möbelrestauratorin hat momentan viel zu tun. Neben einem Bilderrahmen, der abgeschliffen und neu lackiert werden muss, hat sie auch einen alten Stuhl geliefert bekommen. Einige Schraubzwingen halten die Beine und die Sitzfläche zusammen, sodass der Holzleim erst einmal trocknen kann. Ein Stückchen weiter stehen mehrere Schränke und auch ein Tisch, dessen Füße erhöht und die Oberfläche erneuert werden sollen.

Möbel dürfen nicht überrestauriert werden

Seit 1999 arbeitet Annette Oltmann fast täglich in ihrer Werkstatt, schmirgelt, leimt und sägt an Möbeln, die wieder schick gemacht werden sollen. Die Werkstatt liegt in der Wik in einem Hinterhof. Es ist ein altes, uriges Gebäude. Schon von außen sieht man den Staub der Holzarbeiten an den Fensterscheiben. Die Treppe hinauf in Annette Oltmanns Arbeitszimmer knirscht. Die Stufen sind schmal und steil. „Ich finde es hier einfach toll. Solche Hinterhofwerkstätten gibt es nicht mehr viele.“

In Annette Oltmanns Werkraum hängen über einem Holzbalken an der Decke etliche Zwingen in verschiedenen Größen. Darunter an der Wand sind fein säuberlich sortiert in kleineren Schubladen verschiedene Schrauben untergebracht. Eine alte verstaubte Gitarre steht davor. Daneben ein alter Holzofen, mit dem Annette Oltmann heizt. Auf der Fensterbank liegen griffbereit einige Holzhobel, Pinsel und Sägen. „Das Ziel beim Restaurieren ist meist gar nicht, die Möbel möglichst glänzend und neu aussehend herzurichten. Sie sind nun einmal gebraucht, und man darf sie auch nicht überrestaurieren.“

Es ist ein Job, für den man Herzblut braucht. Und das hat Annette Oltmann. „Das Tolle ist, dass kein Möbelstück wie das andere ist. Immer wieder habe ich etwas Neues zu tun.“ Auch antike Möbelstücke aus dem 16. Jahrhundert hat sie bereits restauriert. Ob man mit so etwas besonders vorsichtig umgehen muss? „Je älter die Möbel sind, desto massiver sind sie gebaut“, erklärt Annette Oltmann. Doch auch neue und moderne Möbel nimmt sie an. „Holzmöbel, die erst zehn Jahre alt sind, können ebenfalls repariert werden.“

Holz faszinierte Annette Oltmann schon als Kind

Schon als Kind hat sich Annette Oltmann für Holzarbeiten interessiert und mit ihrem Vater viel im Keller gewerkelt. „Später habe ich dann Sperrmüll mitgenommen und es hinterher auf dem Flohmarkt verkauft.“ An eine Tischlerlehre dachte Annette Oltmann trotzdem zunächst nicht. Nach der Schule fing sie an zu studieren. „Mir war aber recht schnell klar, dass das nichts für mich ist. Es fehlte der Bezug zum Praktischen.“

Sie schmiss das Studium und fing eine Tischlerlehre in Hamburg an. „Restaurierung lernt man dabei aber nicht. Es wird einfach viel mit Maschinen gearbeitet. Handpolieren kann heute kaum noch einer.“ Annette Oltmann wollte das aber lernen. Nach Feierabend ließ sie sich von ihrem Meister zeigen, wie man beispielsweise Schellack poliert. Nach der Lehre ging sie dann nach London an ein College für Restaurierung und Design.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schlimme Wasserschäden kann sie beheben

Heute restauriert sie alles, was sie in die Hände bekommt. Auch wenn die Möbel auf den ersten Blick aussehen, als ob sie nicht mehr zu retten wären. Vor Kurzem erst bekam sie einen Beistelltisch mit einem großen Wasserschaden. In Kleinstarbeit musste sie das Holz wieder so herrichten, dass auch die Messinginlays im Tisch noch gut zur Geltung kamen. Und sie schaffte es.

Wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist, möchte sie ihr Wissen weitergeben und Kurse für Holzarbeiten anbieten. „Kurz vor der Pandemie sind wir schon damit gestartet. Aber wenn alles wieder normal ist, möchten wir damit so richtig loslegen“, sagt Annette Oltmann schon voller Vorfreude.