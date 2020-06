Kiel

So teilte die Behörde am Dienstagnachmittag mit, dass es sich bei dem in der Nacht zum Sonntag, 21. Juni, gezündeten Sprengsatz um legale Pyrotechnik handelte. Doch dafür brauche man "eine besondere Erlaubnis", sagte Sprecherin Carola Jeschke. Zum Zeitpunkt der Tat war die Polizeistation unbesetzt.

Anschlag auf Polizeistation in Kiel : Suche nach einem älteren, silbernen Auto

Gegen 1.30 Uhr war der Sprengsatz an der Tür der Polizeistation in Kiel-Dietrichsdorf detoniert – etliche Anwohner wurden dadurch aus ihrem Schlaf gerissen. Einige Zeugen haben anschließend ein silberfarbenes Auto älteren Baujahrs beobachtet, so das Landeskriminalamt weiter.

Anzeige

Der Wagen ist mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort aus über die Brücke am Ostring in die Straße Strohredder in Fahrtrichtung des Famila-Marktes gefahren, so Jeschke. Die Ermittler fragen nun: "Wer hat diesen Wagen auch gesehen und kann nähere Angaben dazu machen?"

Weitere KN+ Artikel

Das LKA ruft Zeugen dazu auf, sich unmittelbar zu melden unter dem Polizeiruf 110.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.