Nur noch ein Absperrband zeugt von dem großen Alarm zwischen Weihnachtsdorf und Rathaus Kiel: Am späten Sonnabend fiel der Polizei ein verdächtiger Rucksack auf, der an einem Streifenwagen abgelegt worden war. Der Kampfmittelräumdienst rückte an, der Weihnachtsmarkt wurde zum Teil gesperrt.