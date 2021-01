Eine Auto-Demo von Impfgegnern hat am Sonntag in Kiel für Verwunderung bis zu Panik gesorgt. Eine Lautsprecherdurchsage warnte vor der Corona-Schutzimpfung, dazu fuhren Streifenwagen mit Blaulicht. Wie es zu dem Eindruck einer behördlichen Durchsage kommen konnte, wollen Stadt und Polizei nun analysieren.

Anti-Impf-Demo mit Lautsprecherwagen in Kiel hat ein Nachspiel

Von Niklas Wieczorek