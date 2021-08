Kiel

Zwei Schülerinnen der Humboldt-Schule in Kiel haben bei einem Plakatwettbewerb anlässlich des Anti-Mobbing-Tags den ersten Preis gewonnen. Dafür gab es 250 Euro für die Klassenkasse. Zu dem Wettbewerb mit dem Motto „Ich bin fair – analog und digital!“ hatte ein Bündnis aus Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein, dem Sozialministerium und dem Landespräventionsrat aufgerufen.

Das Problem ist nach wie vor präsent

Lilith Werner hatte über die schulinterne Lernplattform in einer E-Mail von dem Wettbewerb erfahren. Da sie nicht alleine teilnehmen wollte, nahm sie ihre Mitschülerin Jonna Karde mit ins Boot. Jonna erzählt, dass sie sich ein paar Mal getroffen hätten, um das Plakat zu gestalten.

Um das Organisatorische habe sich ihre Kunstlehrerin gekümmert. Jonna und Lilith interessieren sich sehr für das Problem. „Mobbing ist immer noch ein wichtiges Thema“, sagt Jonna. „Durch Corona ist es gerade nur im Hintergrund.“

Die Schülerinnen haben jedoch selbst miterlebt, wie sich das Problem aus dem Klassenzimmer in die virtuelle Welt verlagert. Während des Online-Unterrichts habe ein Mitschüler gemeine Sprüche in den allgemeinen Chat geschrieben. Er fühlte sich wohl sicher, weil dort der eigene Name nicht angezeigt wurde. Der Lehrerin, erzählen sie, fielen die Sprüche aber auf, sie konnte eingreifen. „Solche Dinge passieren sehr schnell“, sagt Lilith. „Das gibt es bestimmt an jeder Schule.“

Kein Platz für Mobbing im Internet

Auf dem Plakat von Jonna und Lilith sind Kinder und Erwachsene zu sehen, die eine Menschenkette bilden. Wie Plakate halten sie Handys in die Höhe. Auf den Displays sind Mutmach-Sprüche wie „Du bist schön!“ oder „Du hast Mut!“ abgebildet. In der Mitte der Menschenkette steht prominent der Spruch „In der Gemeinschaft sind wir stark“.

Jonna und Lilith wollen zeigen, dass Mobbing auch online stattfindet. Die Mutmachsprüche sind ihr Vorschlag, wie Kommunikation im Internet freundschaftlicher werden kann und nicht spaltet, sondern vereint. „In der Gemeinschaft ist man einfach stärker als allein“, sagt Lilith. Die Jury des Plakatwettbewerbs würdigte, dass sich die Ermutigungen auch Erwachsene zu Herzen nehmen könnten.

Sozialminister Garg überreichte die Preise

Insgesamt wurden zwei Preise in zwei Altersgruppen vergeben. Sozialminister Heiner Garg lud die Gewinnerinnen und Gewinner zur Preisübergabe ins Sozialministerium ein. Garg bedankte sich bei den Teilnehmenden: „Alle haben ein starkes Zeichen gegen Mobbing und für Respekt, Mitmenschlichkeit und Toleranz gesetzt.“

Die Jury des Wettbewerbs bedankte sich auch bei den Lehrkräften und Schulsozialarbeitern für ihre Unterstützung. Die Jury will aus den besten Plakaten einen Kalender zusammenstellen, den die teilnehmenden Schulen in ihre Klassenzimmer hängen können. Jonna und Lilith werden von dem Preisgeld zusammen mit ihrer ganzen Klasse einen Kletterausflug in den Hochseilgarten unternehmen.