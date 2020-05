Alle zehn Minuten fährt an dem Haus der Familie Dauster in Kiel ein Bus vorbei. Und das bekommen die Dausters mit. Weil die Straße vor ihrem Haus regelmäßig starke Schäden aufweist, kommt es zu Erschütterungen. Die Dausters haben Angst - denn in der Außenwand ihres Hauses sind Risse entstanden.