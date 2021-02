Kiel

Ein Hauch von Möbel Höffner weht über Friedrichsort. Von „Kahlschlag“ und „Teilrodung“ ist jetzt die Rede. „Von der Rigorosität der ,Pflegemaßnahmen’ war ich auch überrascht“, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende Hans-Meinert Redlin (SPD). Besorgte Bürger hatten ihn bereits informiert: „Anstelle der geplanten Pflege erfolgte nun in unseren Augen leider eine Rodung“, formulierten sie ihre Bedenken. Nach eigener Zählung seien rund 60 Bäume mit einem Durchmesser von mindestens 15 Zentimetern gefällt worden. Redlin machte sich daraufhin selbst ein Bild. „So hatte sich das keiner vorgestellt. Der Pressetext, der dem Ortsbeirat zugestellt wurde, ließ einen sensibleren Umgang erwarten.“

Ort mit großer Geschichte

Das 1,3 Hektar große Gelände, hinter dem Grundstück des Awo-Kinderhauses oberhalb der Einmündung der Straße An der Schanze in den Christianspries hat eine große Geschichte als früherer Bestandteil der Festung Friedrichsort. Ende des 19. Jahrhunderts wurde hier eine Munitionsfabrik errichtet. Überreste davon sind nicht mehr vorhanden. 2011 wurde bereits im Ortsbeirat heftig über die Redoute gestritten. Anwohner machten mobil gegen die Bebauungs-Überlegungen der Stadt. Ende 2011 gründete sich daraufhin die Bürgerinitiative „Bürger für die Redoute“. Die Bebauungspläne wurden nicht weiter verfolgt.

Anwohner beunruhigt

Auch Elke Willrodt und Eva-Maria Steindel, beide direkte Anwohnerinnen, sind entsetzt. Am 18. Januar hätten die Arbeiten begonnen. Es sei jeden Tag mehr und mehr abgeholzt worden. „Das hat mich beunruhigt“, begründet Willrodt ihren Entschluss, aktiv zu werden. Schließlich handele es sich um ein besonderes Kleinod mit vielen Vogelarten. Trotz mehrerer Telefonate mit den verschiedenen Ämtern – mal mehr, mal weniger auskunftsfreudig – konnte sie nicht so richtig Licht ins Dunkel bringen. Also sprach sie eine Woche später einen der Arbeiter an und fragte: „Muss das denn sein?“ Der Mann verwies darauf, dass er nun den Auftrag ausführe. „Wir können nichts dafür. Das muss alles weg, bis auf die Linde“, sagte er. Auf dem Gelände gibt es zwei Linden, die als schützenswerte Naturdenkmale gelten. Dass um die Linden herum etwas passieren musste, versteht sie natürlich. Doch so wie die Fläche jetzt aussieht, befürchtet sie, dass im nächsten Winter „der Kahlschlag weiter geht“.

Ortsbeirat fordert Einbindung

„Das man dort etwas tun musste, wird von niemanden bestritten“, weshalb auch alle erwartungsfroh gewesen seien, sagt auch Redlin. Bei den weiteren Arbeiten hält er aber eine Einbindung von Ortsbeirat und Anwohnern für unabdingbar. „Wir wollen nicht, dass sich das wiederholt. Es ist unzweifelhaft nicht das, was wir uns vorgestellt haben.“ Er vermutet, dass es zu Missverständnissen zwischen Grünflächenamt und Forstbehörde gekommen sei. Um das Ganze aufzuklären, hat die Stadt für heute einen Gesprächstermin vor Ort mit Anwohnern und Ortsbeirat angesetzt.