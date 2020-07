Kiel

„Am Anfang von Corona hatten wir Sorge, dass es einen verlorenen Jahrgang geben könnte“, sagt Michael Trowe von der Agentur für Arbeit in Kiel. Es kam anders: Rund 2000 Schulabgänger werden es in diesem Jahr sein. 1468 ließen sich bereits durch die Agentur für Arbeit beraten. Die Zahl der Ausbildungsplätze ist im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf 1566 gesunken, eine Ursache dafür ist die Corona-Pandemie.

Eigentlich würden sich die 20 Berufsberater der Region Kiel gerade in der heißen Phase befinden und dem Nachwuchs bei dem Weg in die Ausbildungs- und Arbeitswelt helfen. „Doch durch Corona ist vieles anders. Wir konnten seit März nicht in die Schulen“, sagt Berufsberaterin Anne Ahrens. Gespräche gab es nur am Telefon oder per E-Mail, „dabei ist gerade die persönliche Beratung so wichtig“, sagt sie. Aus der Not heraus wurde der Flyer „Re-Start Zukunft! Nach der Krise nicht die Krise kriegen!“ entwickelt, der wichtige Telefonnummern, Webseiten und Überbrückungsmöglichkeiten auflistet.

Große Herausforderung für Schüler

Die Zeit der Pandemie stellt eine große Herausforderung für die Schüler dar. Viele Pläne wurden zerschlagen, Auslandsaufenthalte, Praktika oder Bewerbungsgespräche abgesagt. „Im Zuge der Corona-Lockerungen konnten Praktika jetzt wieder aufgenommen werden. Wir hoffen, dass sich die Betriebe, wenn auch später, noch für die Jugendlichen als Auszubildende entscheiden“, sagt sie. Auch die Auswahlverfahren wurden verschoben. Hatten viele junge Menschen sonst Ende Juni ihre Ausbildungsverträge in der Tasche, verzögert sich das nun bis in den August. Ausbildungen beginnen normalerweise Anfang August und September. „Es macht aber Sinn, sich jetzt noch zu bewerben, denn die meisten Betriebe zeigen sich momentan sehr flexibel“, sagt die Berufsberaterin.

Bundesweiter Live-Chat via Youtube

Für junge Menschen, die noch nicht wissen, was sie werden möchten oder keine Ausbildung gefunden haben, hat die Agentur für Arbeit Kiel die Plätze der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen von 85 auf 125 hochgefahren.Einen Weg, mit den Schülern ins Gespräch zu kommen, versucht die Agentur für Arbeit mit einem bundesweiten Live-Chat. Zwei Kollegen aus Nürnberg beantworteten am Donnerstag über Youtube die Fragen zu Ausbildungschancen während Corona. „Wichtig ist zu vermitteln, dass die jungen Leute sich nicht entmutigen lassen, auch wenn es eine stressige Zeit ist“, sind sich Anne Ahrens und Michael Trowe einig. Sie raten auch dazu, flexibel bei der Wahl der Ausbildung zu sein.

Im Handel gibt es viele freie Plätze

Auf der Wunschliste der Berufsausbildungen stehen Handel, Büromanagement, Kfz-Handwerk und Berufe im medizinischen Bereich ganz oben. In diesen Bereichen gebe es aber eine ganze Menge Alternativen wie die Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann, Kaufmann im E-Commerce, Geomatiker oder Zahnmedizinischen Fachangestellten. Freie Ausbildungsplätze im Agenturbezirk Kiel gebe es auch noch bei den Anlagemechanikern, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik oder im Großhandel. „Im Kieler Raum sind viele Handelsunternehmen ansässig. Hier gibt es noch zahlreiche freie Ausbildungsstellen“, sagt Anne Ahrens.

Die nächsten Live-Chats, jeweils um 16 Uhr, sind am 30. Juni zu dem Thema „Wie und wann muss ich mich bewerben?“ sowie am 6. August „Check-U – meine Stärken finden“.