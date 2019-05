Kiel

Der Abbau der Arbeitslosigkeit zum Vormonat März und die Fortsetzung eines deutlichen Abbaus im wichtigen Vorjahresvergleich zum April 2018 seien signifikant spürbar. „Somit ist ein positiver Start in die Saison in den Ostseebädern und in der Landeshauptstadt gelungen und wirkt sich auf das gute Gesamtergebnis im Bezirk der Agentur für Arbeit Kiel aus.“

Arbeitslosenquote in Kiel ist auf 7,6 Prozent gesunken

Derzeit sind in der Landeshauptstadt 10.617 Menschen arbeitslos. Das sind 1095 Arbeitslose weniger als im April 2018. Die Arbeitslosenquote fiel um 1,7 Prozentpunkte auf nun 7,6 Prozent. „Dass auf der Stellenseite die starken Zugänge der letzten Jahre nicht erreicht werden, trübt nicht meine positive Gesamtsicht auf den Arbeitsmarkt. Viele Betriebe hatten sich in der Vergangenheit mit Personal eingedeckt und haben es auch über die Wintermonate festgehalten. Das reduziert das Gros an saisontypischen Stellenzuwächsen“, sagte die Agentur-Chefin.

Kreisfreie Städte im Vergleich: Lübeck liegt vor Kiel

Im Vergleich zu den anderen kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein liegt Kiel mit einer Quote von 7,6 Prozent auch im April gleichauf mit Flensburg auf Platz 2 hinter Lübeck (7,4) und vor Neumünster (7,9). 16.274 Menschen galten im April als „unterbeschäftigte Personen“. Gemeint sind damit Menschen, die sich in Programmen der Arbeitsagentur und des Jobcenters befinden. Mit dem Start der Tourismussaison wird die Nachfrage nach Arbeitskräften im Raum Kiel in den nächsten Wochen erfahrungsgemäß weiter anziehen.

