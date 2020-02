Experten finden Brandbombe in Kiel

Kiel

Bislang hat die Tauchgruppe einer Fachfirma rund 1000 Quadratmeter Boden abgesucht. Von etwa 140 metallischen Gegenständen, die bei vorherigen Untersuchungen in Tiefen von bis zu drei Metern im Meeresboden festgestellt worden sind, konnten bereits 70 geborgen werden. Dabei förderte die Fachfirma unter anderem ein Bauschild und ein 15 Meter langes Stahlseil zutage.

Am vergangenen Donnerstag wurde erstmals ein Kampfmittel gefunden: eine britische Brandbombe, wie die Stadt Kiel am Montag mitteilte. Die Räumstelle wurde daraufhin stillgelegt und der Kampfmittelräumdienst benachrichtigt. Dieser transportierte die Bombe ohne weitere Absperr- oder Evakuierungsmaßnahmen am selben Tag ab.

Spundwandarbeiten an der Kiellinie sollen im März beginnen

Ab Mitte März erfolgen noch 700 Tiefensondierungen. Dabei wird der Boden bis sechs Meter unter Gewässersohle nach Kampfmitteln überprüft. Nach der Kieler Woche folgen die landseitigen Kampfmittelerkundungen, danach können die eigentlichen Spundwandarbeiten beginnen.

