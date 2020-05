Kieler Gedenkstätte erneut geschändet

Kiel

Das Leid der Zwangsarbeiter war unermesslich: 1944 und 1945 waren rund 5000 überwiegend sowjetische und polnische Menschen im Arbeitserziehungslager Nordmark in der Rendsburger Landstraße in engen Baracken untergebracht. Die Behandlung der Gefangenen war brutal und grausam, ähnlich wie in einem Konzentrationslager. Rund 600 Menschen starben durch die Willkür der Nazis, durch Prügel und das Antreiben zur Arbeit bis zur völligen Erschöpfung. Erst die Befreiung des Lagers 1945 bereitete dem ein Ende.

Am Montag, 4. Mai, jährte sich die Befreiung durch die britische Armee zum 75. Mal. Dieses Datum nahmen die SPD-Ortsvereine zum Anlass, eine Aktion gegen das Vergessen der Gräueltaten der Nazis an diesem Ort zu realisieren und damit der Opfer zu gedenken. Oliver Vongehr (Hassee) und Winfried Jöhnk (Russee-Hammer) stellten am Gedenkort „ Arbeitserziehungslager Nordmark“ genau 75 Kerzen auf und entzündeten sie bei Anbruch der Dämmerung.

Corona verhinderte Gedenkveranstaltung

„Eigentlich war eine öffentliche Veranstaltung geplant, bei der auch Bürger Kerzen aufstellen und Blumen ablegen sollten“, erklärt Initiator Vongehr. Doch die musste aufgrund der Corona-Einschränkungen abgesagt werden. „Wir haben alternativ ein Video erstellt“, sagt Vongehr. Darin werden, nach einem kurzen Abriss über das Lager, über 70 Namen von Getöteten verlesen.

Wolfram Baumgarten aus dem Ortsverein Russee-Hammer hat die Einzelaufnahmen zusammengeschnitten. Zu sehen ist der Film auf der Facebook-Seite der SPD Kiel Hassee sowie auf Youtube (75. Jahrestag der Befreiung des „ Arbeitserziehungslager Nordmark“). „Es ist wichtig, immer wieder an die Vergangenheit zu erinnern, damit die Gräueltaten der NS-Zeit nicht in Vergessenheit geraten“, sagt Jöhnk, der für zusammen mit Oliver Vongehr die Kerzen entzündet.

Gedenkort soll aufgewertet werden

Mit ihren Aktionen wollen die Ortsvereine nicht nur erinnern, sondern den Gedenkort auch aufwerten. „Dank dieser Orte der Erinnerungskultur kann das Wissen weitergetragen werden, um Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen“, so Vongehr. Die beiden Ortsvereine setzen sich daher dafür ein, die Gedenkstätte besser zu pflegen. Ein Wunsch wäre, die Infotafeln zu erneuern und Mülleimer aufzustellen. Auch fehle es an Licht am Gedenkort. „Damit würde man hoffentlich dem Vandalismus Einhalt gebieten.“

Vandalismus, wie er im November beklagt werden musste. Vandalismus, wie er auch am 4. Mai wieder stattfand: Die Blumensträuße und eine Blumenschale, die von Bürgern anlässlich der Jahrestages der Befreiung auf dem Gedenkstein niedergelegt wurden, waren am frühen Abend zerstört und der Platz geschändet worden, berichtete eine Anwohnerin, die sich derzeit als Patin um den Gedenkort kümmert. „Die Blumenschale lag zerbrochen hinter dem Stein und die Blumen waren ins Gebüsch geworfen worden.“ Sie habe bei der Polizei Anzeige erstattet.

Die SPD hat eine Patenschafts-Aktion für diesen Ort ins Leben gerufen. Wer Interesse hat, wendet sich an Berit Ladewig (beritsonne@gmx.de) oder Bianca Wöller (biancawoeller@web.de).

