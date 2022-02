Kiel

Die Arbeitslosigkeit in der Landeshauptstadt ist weiter auf einem niedrigen Niveau. 10.154 Arbeitslose meldete die Kieler Arbeitsagentur am Dienstag, das sind 1.916 (15,9 Prozent) weniger als im Januar vor einem Jahr.

„Saisontypisches Phänomen“: Arbeitslosenquote in Kiel steigt im Vergleich zum Dezember leicht an

Zwar ist die Arbeitslosenquote in Kiel im Vergleich zum Dezember von 7,0 auf 7,3 gestiegen – ein Plus von 434 arbeitslosen Menschen. Das könne aber als ein saisontypisches Phänomen interpretiert werden, sagt Petra Eylander. „Auch wenn das Wetter in den vergangenen Wochen meist nicht typisch winterlich war, ist ein Anstieg der Arbeitslosenzahl im ersten Monat eines neuen Jahres normal“, so die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Kiel anlässlich der Datenlage.

Kieler Arbeitslosenquote im Januar zuletzt Mitte der 1980er-Jahre so niedrig

Zudem falle der Anstieg noch moderater aus als in den Vor-Corona-Jahren. „Seit mindestens Mitte der 1980er-Jahre haben wir kein besseres Ergebnis in der Landeshauptstadt in einem Januar erzielt“, so die Agentur-Chefin weiter. Im Vergleich der vier kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein liegt Kiel mit der Arbeitslosenquote von 7,3 Prozent vor der Hansestadt Lübeck (7,6), Flensburg (7,7) und Neumünster (7,8).

Den Betrieben in der Region habe das Kurzarbeitergeld über viele Phasen der Pandemie weitergeholfen, ihre Beschäftigten zu halten und Arbeitsplätze zu sichern. „Die Zahl der kurzarbeitenden Betriebe in der Landeshauptstadt Kiel nimmt weiterhin leicht zu, ist aber vom Ausmaß während des Lockdowns immer noch deutlich entfernt“, sagt Petra Eylander.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat: Stärkster Rückgang bei den jüngeren Arbeitslosen

Von den insgesamt 10.154 Arbeitslosen in Kiel waren im ersten Monat des Jahres 5.855 Männer (57,7 Prozent) und 4.299 Frauen (42,3 Prozent) und 4.345 Langzeitarbeitslose (42,8 Prozent), also mindestens seit einem Jahr als arbeitslos gemeldet. 3.029 Arbeitslose (29,8 Prozent) sind 50 Jahre und älter. Bei allen Personengruppen ging die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück – am stärksten bei den jüngeren Arbeitslosen (minus 24 Prozent).

2.499 Arbeitslose (minus 31,3 Prozent im Vergleich zum Januar 2021) gehörten in Kiel im Januar 2022 zur Arbeitslosenversicherung, 7.655 Kielerinnen und Kieler (minus 9,2 Prozent) und damit etwa drei Viertel wurden durch die Grundsicherung im Jobcenter Kiel betreut.

Arbeitsagentur Kiel: Fachkräftebedarf wird wieder stärker im Fokus stehen

Nach Angaben der Arbeitsagentur Kiel wird zudem das Thema Fachkräftebedarf wieder stärker in den Vordergrund treten – sobald die Pandemie den Arbeitsmarkt noch weniger beeinflusst. Daraus würden sich neue Chancen für Berufswechsler und als arbeitslos gemeldete Menschen ergeben. Den stärksten Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen hatte es zuletzt in den Bereichen Gesundheitswesen, Erziehung und Unterricht sowie Information/Kommunikation gegeben.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Petra Eylander fasst den Start ins neue Jahr als „gut“ zusammen, mahnt allerdings in Corona-Zeiten weiter zur Achtsamkeit: „Wir müssen in Pandemie-Zeiten von Monat zu Monat weiterschauen, in welche Richtung sich die Waage neigt.“