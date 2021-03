Im Vergleich zum März 2020 ist die Zahl der Arbeitslosen in Kiel um 1444 oder 13,7 Prozent gestiegen. „Die für den März typische Frühjahrsbelebung fällt in diesem Jahr deutlich geringer aus als in den Vorjahren", sagt Petra Eylander, Chefin der Agentur für Arbeit Kiel. Es gibt auch gute Nachrichten.