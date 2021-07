Kiel

Die Belebung auf dem Arbeitsmarkt in Kiel setzt sich auch im Juli fort: Zwar ist die Zahl der Kielerinnen und Kieler ohne Job im Vergleich zum Vormonat Juni leicht um 72 gestiegen, gegenüber dem Vorjahr allerdings kräftig um 1452 oder 11,3 Prozent zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote liegt nach Angaben der Agentur für Arbeit Kiel aktuell bei 8,2 Prozent – und damit um einen Prozentpunkt unter dem Wert von Juli 2020.

„Die Zahl der arbeitslosen Menschen in Kiel ist saisontypisch im Vergleich zum Vormonat Juni gestiegen. Der Anstieg fällt aber deutlich geringer aus als in den letzten Jahren“, sagte Agentur-Chefin Petra Eylander. Der deutliche prozentuale Rückgang der Arbeitslosigkeit im zweistelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr verdeutliche die Belebung am Arbeitsmarkt. „Von den Zahlen vor der Pandemie sind wir aber immer noch ein Stück weit entfernt“, sagte Eylander.

Höhepunkt der Arbeitslosigkeit in Kiel genau vor einem Jahr

Dennoch werde auch der Abstand zwischen der aktuellen Zahl der arbeitslosen Menschen in Kiel und der Zahl aus der Zeit vor der Pandemie zunehmend geringer. In der Landeshauptstadt sind nach Agentur-Angaben derzeit 11.356 und damit noch 496 oder 4,5 Prozent mehr arbeitslose Menschen registriert als im Juli 2019. Der Höhepunkt der Arbeitslosigkeit lag genau vor einem Jahr mit damals 12.808 arbeitslos registrierten Menschen – 1.948 mehr noch als im Juli 2019.

Die schlechte Nachricht: Durch die Pandemie ist die Zahl der langzeitarbeitslosen Menschen in Kiel im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen. Machte ihr Anteil im Juli 2019 noch 35,5 Prozent aller arbeitslosen Menschen aus, liegt dieser nun bei 41,2 Prozent. „Die vergangenen Monate haben die Möglichkeiten der Menschen von Arbeitslosigkeit in Beschäftigung zu wechseln, deutlich erschwert. Es muss deshalb gelingen, den aktuell positiven Trend am Arbeitsmarkt zu nutzen, damit sich Langzeitarbeitslosigkeit nicht dauerhaft verfestigt“, betonte Eylander.

Die positive Nachricht: Kurzarbeit habe seit Beginn der Pandemie Beschäftigung gesichert und dazu beigetragen, dass sich die Zahl der langzeitarbeitslosen Menschen nicht noch weiter erhöht hat. „Das Instrument Kurzarbeit hat dafür gesorgt, dass die Betriebe größtenteils ihre eingearbeiteten Kräfte während der Pandemie halten konnten. Das ist jetzt eine große Hilfe für den Neustart“, sagte die Agentur-Chefin. Der Bedarf an Arbeitskräften sei da, die Wirtschaft brauche unverändert Fachkräfte. „Das erhöht dann auch die Chancen für die bei uns arbeitslos gemeldeten Menschen, wieder auf dem Arbeitsmarkt einzumünden“, sagte Eylander.