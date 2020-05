Jeder fünfte Beschäftigte in Kurzarbeit

Kiel

Im Vormonat betrug die Arbeitslosenquote lediglich 7,6 Prozent. „Die sonst übliche Frühjahrsbelebung kommt nicht zum Tragen“, sagt Peter Garbrecht, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit. „Der positive Trend, den wir die vergangenen Monate auf dem Arbeitsmarkt erleben durften, ist bis auf Weiteres durch das Virus und seine Folgen ausgebremst.“ Es gebe eine „saisonuntypische Entwicklung“.

Agentur für Arbeit setzt im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit auf Kurzarbeit

Mit Hilfe der Kurzarbeit gehe es nun darum, den weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit einzudämmen. Die Anzahl der von Kurzarbeit betroffenen Betriebe stieg binnen eines Monats von 160 auf 1679. Entsprechend extrem gestiegen ist die Zahl der von Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten von 3793 auf 24.479 Arbeitnehmer. Damit sind derzeit etwa 20 Prozent aller in Kiel sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit. Landesweit sind inzwischen 287.000 Menschen betroffen.

Anzeige

Gewerkschaft NGG hofft auf Lockerungen für Hotels und Gastronomie

Entscheidend für die weitere Entwicklung auf dem Kieler Arbeitsmarkt sei, „wann Beschränkungen in der lokalen Wirtschaft gelockert werden und welche Auswirkungen die Pandemie auf den globalen Handel haben wird“. Finn Petersen von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) appellierte speziell mit Blick auf Hotels und Restaurants an die Politik zu überlegen, „wie die Branche langsam wieder anlaufen kann“. Insgesamt wurden in Kiel seit Beginn der Pandemie bereits 2023 durch Unternehmen gestellte Anzeigen auf Kurzarbeit geprüft.

Weitere KN+ Artikel

Gleichzeitig gibt es nach Angaben der Agentur für Arbeit Betriebe, die „trotz oder gerade wegen der Krise nach Personal suchen“. Nur so sei es zu erklären, dass die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt „nicht noch mehr eingebrochen ist und immerhin noch 58 Prozent des Vorjahreswertes erreicht“. Firmen aus systemrelevanten Bereichen können ihre Angebote speziell unter der Rubrik „Corona“ einstellen.

Bundesweit ist die Zahl der Arbeitslosen im vergangenen Monat auf 2,644 Millionen gestiegen.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.