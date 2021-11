Kiel

Seit einem Monat gibt es im Medea einen traurigen Gast. An allen vier Öffnungstagen des georgischen Restaurants in der Holtenauer Straße sitzt Zsotne Giunashvili an einem Tisch in Tresennähe und schaut meist in Richtung Küche. „Ich sehe meinen leeren Platz und kann es einfach nicht verstehen“, sagt der Koch, der seit vier Jahren als Küchenchef des Medea arbeitet. Dass es den Kielern hier schmeckt, ist maßgeblich ihm zu verdanken.

Restaurant Medea: Der Chefkoch darf nicht mehr in der Küche stehen

Doch im Moment darf Zsotne Giunashvili hier nicht mehr kochen, sondern nur noch essen. „Ich probiere und gebe meinen Mitarbeitern Feedback. Aber richtig gut kann das natürlich nicht funktionieren“, bekennt er lakonisch. Und schlimmstenfalls könnte sogar sein Abschmecken für das Restaurant gefährlich werden. „Ich warte jeden Tag darauf, dass der Zoll uns kontrolliert“, sagt Morten Wolf, der das Medea zusammen mit Maia Feddersen-Nakwetauri führt.

Das Projekt war ein Herzenswunsch der gebürtigen Georgierin, die mit ihrem Partner auch das auf thailändische Länderküche spezialisierte Tan Tamar betreibt. Um die Kieler auf den Geschmack ihrer Heimat zu bringen, engagierte Feddersen-Nakwetauri zur Eröffnung des Medea 2017 zwei Spezialitätenköche aus Georgien. Zsotne Giunashvili ist dem Restaurant seitdem treu geblieben. Weil sein Arbeitsvisum regulär nach vier Jahren abläuft, wandte sich Wolf bereits im Februar dieses Jahres an die Zuwanderungsabteilung der Stadt Kiel, um eine Verlängerung zu beantragen.

Medea-Betreiber warteten halbes Jahr auf Termin bei Kieler Zuwanderungsbehörde

Einen Termin bekam er erst im September. Und rasch entwickelte sich im behördlichen Wechselspiel von Zuwanderungsabteilung und Bundesagentur für Arbeit die Situation, von deren Kompliziertheit mittlerweile ein hoher E-Mail-Stapel an Morten Wolfs Seite zeugt. Daraus geht hervor, dass die Verlängerung von Giunashvilis bis zum 10. Oktober gültigen Arbeitsvisum abgelehnt wurde, weil er als Koch in Deutschland nicht anerkannt wird.

Auch wenn Wolf und Feddersen-Nakwetauri schon diese Entscheidung nicht nachvollziehen konnten, haben sie zusammen mit der Industrie- und Handelskammer Kiel den Vorschlag gemacht, dass sich der in Tiflis ausgebildete Koch auch in Deutschland erneut einer entsprechenden Prüfung unterzieht. Da diese erst im Mai stattfinden kann, hoffte das Paar, dass Giunashvili zumindest bis dahin im Medea weiterarbeiten darf – vergeblich. Aktuell wurde seine Aufenthaltserlaubnis zwar um ein halbes Jahr verlängert. Doch weder darf der Koch arbeiten noch bekommt er irgendeine Unterstützung für seinen Lebensunterhalt.

Auch OB Ulf Kämpfer setzte sich vergeblich für das Medea ein

Die Stadt Kiel betont auf Nachfrage, alle erdenklichen Schritte unternommen zu haben, um das Problem zu lösen, persönlicher Einsatz von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer inklusive. „An den derzeitigen – und wie der vorliegende Fall zeigt: zu unflexiblen – rechtlichen Rahmenbedingungen vermag dies leider nichts zu ändern. Im Zuge der Corona-Pandemie und zur Unterstützung der Gastronomie auf den Weg gebrachte Maßnahmen helfen hier ebenfalls nicht weiter“, kommentiert sie die aktuelle Lage. Trotzdem wolle man weiter nach gangbaren rechtlichen Optionen suchen.

„Diese Küche ist eine Philosophie für sich“

Dem Medea läuft derweil die Zeit davon. „Wir können nicht mehr planen und in unserem Laden auch nicht mehr die volle Gästezahl empfangen“, bekennt Maia Feddersen-Nakwetauri und ergänzt, dass das Restaurant eigentlich bis Weihnachten ausgebucht sei. Ein gleichwertiger Ersatzkoch lasse sich vor dem Hintergrund der Corona-Krise nicht finden: „Diese Küche ist eine Philosophie für sich. Da kann man nicht einfach irgendjemanden hinter den Herd stellen.“

An einer Petition für den Medea-Koch haben sich schon Tausende Unterstützer beteiligt

„Unser Tod ist deshalb nur eine Frage der Zeit“, fasst Morten Wolf vor diesem Hintergrund die Zukunftsaussichten zusammen. Ändere sich die Situation nicht, werde man das Medea zeitnah schließen müssen. Und weil dem Gastronomenpaar naturgemäß nichts ferner liegt als das, hat es auf dem Portal „openPetition“ ein Unterstützungsgesuch für Zsotne Giunashvili gestartet.

Seit ihrem Start am Freitag haben sich der Petition bereits über 2600 Menschen angeschlossen, 1500 davon aus Kiel. „Ich finde keine Worte, um meine Gefühle zu beschreiben“, kommentiert Maia Feddersen-Nakwetauri diese Welle, die ihr zum ersten Mal seit Langem neue Hoffnung gibt.