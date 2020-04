Herbert Weidling prägte Kiels Stadtbild

Kiel

1920 in Eckholz geboren, macht Herbert Weidling nach dem Kriegsende in sowjetischer Gefangenschaft zunächst vor allem beruflich auf sich aufmerksam. Der in Karlsruhe studierte Diplom-Architekt und sein langjähriger Partner Erhard Kettner zeichnen für etliche Aushängeschilder der Kieler Stadtarchitektur verantwortlich – mit bis heute entscheidender Funktion: So gehen die imposante Kirche der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, aber auch die Uni-Bibliothek, die Muthesiusschule, das Amtsgericht Kiel und das südliche Sophienblatt mit dem markanten Abschluss, dem Albingia-Hochhaus, auf das Konto des Büros – sowie zahlreiche soziale Wohnungsbauten.

Besonders verdient macht Weidling sich um seinen Berufsstand: Als Jungspund ist ihm zunächst der Eintritt in den Bund Deutscher Architekten verwehrt, woraufhin Weidling mit einigen Kieler Kollegen schlicht eine Juniorengruppe gründet, aus der später die Architektenkammer entsteht.

Weidling wird erster Präsident der Architektenkammer

1966 wird er der erste Präsident der Architektenkammer Schleswig-Holstein, die 1981 begründete gemeinsame Architekten- und Ingenieurkammer ernennt ihn 2009 zum Ehrenpräsidenten. Sie lobt Weidling als "charismatischen und streitbaren Vordenker, der sich mit großem Engagement für seinen Berufsstand eingesetzt hat". 1974 erhält er dafür das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Gleichzeitig ist Weidling jahrzehntelang für die CDU aktiver Politiker, 1982 bis 1983 sitzt er für die Fraktion sogar im Landtag Schleswig-Holsteins – rückt für Gerhard Stoltenberg nach, der als Finanzminister nach Bonn geht. An einen "vielbeschäftigten Familienvater", erinnert sich Sohn Felix Weidling (42) heute.

Segeln liegt Weidling am Herzen

Ein Vater-Sohn-Verhältnis aus einer anderen Generation beschreibt er – geprägt von Strenge, aber auch Zielorientierung. An eins erinnert sich Felix Weidling deutlich: "Die Sommerferien haben wir immer komplett auf dem Wasser verbracht." Herbert Weidling ist leidenschaftlicher Segler, besitzt in seinem Leben 14 Schiffe. "Auch in den letzten Jahren ist er, in hohem Alter, noch auf der Schlei gesegelt." Immer dabei: seine Frau Angela.

Ob Schweden, Norwegen, England, eine Atlantik-Überquerung 1974 oder die Teilnahme an Ærø Rund und der Aalregatta von Kiel nach Eckernförde und zurück, bei der Weidling 2013 und 2014 noch als ältester Teilnehmer der Kieler Woche die Segel setzt. Das Segeln liegt Weidling am Herzen – und er gestaltet das Herz von Kiel mit.

Heute, an seinem 100. Geburtstag, erinnern sich nicht nur Angela und Felix Weidling, der als Segelveranstalter für den Kieler Yacht-Club und Immobilienökonom einen vom Vater beeinflussten Lebensweg geht, sondern auch zwei Töchter aus erster Ehe an Herbert Weidling. Er stirbt am 1. Februar 2015 im Alter von 94 Jahren.

