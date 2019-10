Wichtiger Grundstein für die Kieler City

Kiel

Mehr als 100 Wohnungen und zwei Hotels mit zusammen knapp 240 Zimmern sollen bis Mitte 2021 bezugsfertig sein. Damit könnte die bauliche Erneuerung rund um das Holstenfleet abgerundet werden. Ursprünglich einmal hatten hier schon Ende dieses Jahres die Türen aufgehen sollen. Doch dann gab es Unklarheiten und Eigentümerwechsel.

"Endlich ist es soweit", sagte Wim Ten Brinke, dessen Gruppe das Quartier zunächst geplant und 2018 dann ganz von der Deutschen Immobilien Entwicklungs GmbH übernommen hatte. Nach allen Erd-Vorarbeiten legte er am Mittwochvormittag mit einer Zeitkapsel den Grundstein für das 6800-Quadratmeter-Areal, unterstützt von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Thomas Leib (Prokurist der Success Hotelgruppe) sowie Vinzenz Stamm (Investment Manager Hotels bei der Art Invest). "Jetzt entsteht hier Kiels neue Mitte", frohlockte Ten Brinke.

Zentrale Stelle in der neuen Innenstadt von Kiel

Auch Oberbürgermeister Ulf Kämpfer erinnerte an "Klippen", vor denen der Bau stand, und freute sich umso mehr, dass sich Kiels Gesicht "an dieser ganz markanten Stelle der Innenstadt" verändert. Für ihn sei die Trendwende zu einer neuen City erreicht. Damit werde die 360-Grad-Erneuerung um das Wasserbecken abgeschlossen, und nebenbei eine deutliche Verbesserung der Qualität erreicht: "Das alte C&A-Gebäude war nicht gerade architekturpreisverdächtig."

Mit den Bewohnern der hochpreisigen Areale Schlossquartier und Alte Feuerwache soll nun also auch an dieser Stelle das Leben in Kiels Innenstadt aufblühen. Sozial- oder Studentenwohnungen sind allerdings nicht vorgesehen. Die Stadt zählt in ihrer Pressemitteilung dafür Marthas Insel und die Neubauten an der Hörn auf.

