Demonstranten setzten sich auf dem Asmus-Bremer-Platz am Sonnabendnachmittag für ein Ende der Corona-Maßnahmen und gegen die Einschränkung der Grundrechte ein. Neben Zuhörern kamen auch Gegendemonstranten, auf deren Transparenten etwa "Verschwörungsideologien schaden Ihrer Gesundheit" stand.

Von Jördis Merle Früchtenicht