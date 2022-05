Kiel

Der neue Landtag in Schleswig-Holstein ist gewählt, Bildungsthemen aber spielten im Wahlkampf kaum eine Rolle. Welche Erwartungen hat der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Christian-Albrechts-Universität an die künftige Landesregierung? Und wie gut läuft es nach der Rückkehr zur Präsenzlehre an der CAU mit der Digitalisierung? Fragen an die AStA-Vorsitzenden Uta Boßmann, Carlotta Tiedemann und Julian Schüngel.

Die Landtagswahl ist vorbei, jetzt folgen die Sondierungs- und Koalitionsgespräche. Welche Forderungen stellt der AStA an die künftige Landesregierung, damit sich Lehr- und Lernbedingungen an der Christian-Albrechts-Universität verbessern?

Carlotta Tiedemann: Generell wünschen wir uns, dass Studierende mehr gehört werden und der Austausch zwischen der Politik und dem AStA intensiver wird. Ganz konkret muss es eine bessere Finanzierung für das Studentenwerk und das Amt für Ausbildungsförderung geben. Dem Studentenwerk, das wir gerne in Studierendenwerk umbenennen lassen würden, muss mehr Geld für Beratungsangebote zur Verfügung gestellt werden. Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist der Beratungsbedarf insbesondere bei psychischen Problemen hoch, die Wartezeit auf einen Termin beträgt aber mehrere Wochen bis Monate.

Julian Schüngel: Außerdem müssen mehr Mittel fürs Bauen und für Sanierungen bereitgestellt werden. Das gilt für studentisches Wohnen, aber auch für Hörsäle und Seminarräume. Es müssen konkrete Zusagen und Sicherheiten zum Bauprojekt Bremerskamp gegeben werden. Da brauchen alle Beteiligten Planungssicherheit.

Uta Boßmann: Gerade mit Blick auf Corona ist es wichtig, dass es genug Räume gibt, die dem Platzbedarf und den Hygieneanforderungen gerecht werden. Es kann nicht sein, dass sich einige Fenster nicht oder nur kaum öffnen lassen, dass Studierende eng an eng sitzen oder teilweise gar keinen Sitzplatz haben.

Raumbedarf nicht für Studierendenzahlen an der CAU ausgelegt

Stichwort Corona: Die Lehre findet in diesem Sommersemester wieder in Präsenz statt. Welchen Eindruck hat der AStA von den aktuellen Regelungen, sind die Studierenden froh, wieder zurück in den Hörsälen zu sein?

Julian Schüngel: Die meisten freuen sich über die Rückkehr zur Präsenz. Aber jetzt werden die Nachteile der kleinen Räume deutlich. Es gibt 27 000 Studierende an der CAU, der Raumbedarf ist aber nur für 17 000 ausgelegt. Deshalb ist es wichtig, dass es weiter digitale Angebote gibt und die Möglichkeit von Zuhause aus zu studieren. Leider ist es so, dass vieles wieder vergessen wurde, was während der Digital-Lehre gut funktioniert hat.

Was zum Beispiel?

Uta Boßmann: Es gibt Dozierende, die wieder den Overhead-Projektor herausholen und mit Folienstiften arbeiten. Die Materialien stellen sie nicht mehr online zur Verfügung.

Carlotta Tiedemann: 15 bis 20 Prozent der Studierenden gehören zur Risikogruppe oder sind in engem Kontakt mit Menschen aus der Risikogruppe. Die können nicht in die Vorlesungen kommen und werden so vom Studium ausgeschlossen. Deshalb ist es wichtig, dass es weiter digitale Angebote gibt, um auch Zuhause studieren zu können.

AStA der CAU: Hybrid-Lehre auch nach Corona

Aber besteht durch zu viele Digital-Angebote nicht die Gefahr, dass die CAU zu einer Art Fern-Uni wird? Schließlich lebt das Studium auch durch den persönlichen Austausch auf dem Campus.

Julian Schüngel: Natürlich sind persönliche Kontakte und Treffen vor Ort wichtig. Aber wenn die Lehre gut ist, kommen die Studierenden automatisch gerne in die Hörsäle. Wir gehen davon aus, dass ein Großteil auch bei digitalen Angeboten freiwillig in die Vorlesungen geht.

Uta Boßmann: Hybride Angebote sollten auch deshalb aufrechterhalten werden, damit sich die Studierenden ihre Zeit besser einteilen können. Dabei geht es vor allem um Arbeitszeiten. Die meisten Studierenden sind auf einen Nebenjob angewiesen, um sich ihr Studium zu finanzieren. Das Bild von Studierenden, die entspannt studieren können und nicht nebenher arbeiten müssen, ist lange überkommen Wenn sie an einer Vorlesung zeitunabhängig online teilnehmen können, haben sie die Möglichkeit, ihre Arbeitszeiten flexibler zu gestalten oder auch mehr zu arbeiten. Schließlich liegen die Arbeitszeiten häufig parallel zu den Vorlesungszeiten.

Carlotta Tiedemann: Wir dürfen nicht vergessen, dass viele Studierende während der Pandemie ihren Job verloren haben. Sie haben sich verschuldet und müssen nun mehr arbeiten, um die Schulden abzubezahlen.