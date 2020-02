Manchmal verbergen sich ungeahnte Schätze in Kieler Hinterhöfen. So auch, wenn man hinter das unscheinbare Garagentor in der Hardenbergstraße 51a tritt. Dort hat die Baugenossenschaft Mittelholstein ihre stillgelegte Tischlerei samt Garagen in ein 84 Quadratmeter großes Wohnatelier umgebaut.