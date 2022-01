Kiel

Das Hotel Kieler Yacht-Club steht vor einem erneuten Betreiberwechsel. Die Atlantic-Hotel-Gruppe teilte am Donnerstag mit, dass sie von ihrem Rückabwicklungsrecht „einvernehmlich“ Gebrauch macht und ihre Anteile, immerhin 94 Prozent, wieder abgegeben hat. Nach Informationen von KN-online gibt es bereits einen neuen Investor. Er will seine Pläne in der kommenden Woche bekanntgegeben. Sechs Prozent der Anteile blieben im Jahr 2018 nach der Übernahme durch die Atlantic-Gruppe in den Händen des Kieler Yacht Clubs e.V..

Das Hotel am Düsternbrooker Weg wurde bereits unmittelbar nach Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 geschlossen. Laut Atlantic-Gruppe gab es durchaus ehrgeizige Pläne: Die Übernachtungskapazitäten in dem Kieler Traditionshaus sollten um mehr als 50 Zimmer auf rund 70 erhöht werden. „Zur Hotelerweiterung wurde ein Architektenwettbewerb ausgelobt, der hervorragende Ergebnisse hervorbrachte. Die eingereichten Bauanträge konnten jedoch keine Genehmigung erzielen“, hieß es am Donnerstag in einer schriftlichen Mitteilung.

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Tourismusbranche an der Förde habe außerdem zu einer „veränderten Einschätzung des Hotelmarktes in Kiel“ geführt. Der Fokus der Gruppe liege nun auf der Neueröffnung des Unique Hotels neben dem Atlantic am Hauptbahnhof.

Lesen Sie auch Stillstand in Kiels bester Lage

„Es ist schade, dass die Erweiterung nicht realisiert wurde. Wir werden das Hotel Kieler Yacht-Club nun mit neuen Partnern weiterentwickeln“, sagt Carsten Krage, Vorsitzender des Kieler Yacht-Clubs.