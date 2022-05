Kiel

Mit modernen Mitteln in die Vergangenheit reisen – das geht jetzt im Kieler Flandernbunker. Wer das Kriegsmahnmal besuchen möchte, muss dafür nicht mehr zwangsläufig dorthin fahren, sondern kann das jetzt auch von überall über Smartphone oder PC im neuen virtuellen 3D-Rundgang tun.

Wer die virtuelle Tour über die Internetseite des Trägervereins Mahnmal Kilian besucht, nähert sich dem historischen Kriegsschauplatz zunächst per Drohnenanflug und wird anschließend per Videobotschaft von Jens Rönnau, dem Vorstandsvorsitzenden des Vereins, begrüßt. Klickend, tippend und wischend bewegt man sich ins Innere, durch die verschiedenen Räume, schaut sich um und lässt sich von Experten und Zeitzeugen per Videos die Geschichte des Bunkers erklären.

Für den virtuellen Rundgang wurde der gesamte Bunker in 3D abfotografiert. Quelle: Sven Raschke

Unter ihnen ist auch Hans Krohn. Der 93-jährige Kieler war im zweiten Weltkrieg als Flakhelfer im Einsatz und hatte als 15-Jähriger im Flandernbunker immer wieder Schutz vor den Bombenangriffen gefunden. Auch heute besucht er den Bunker oft und berichtet Besuchern von seinen Kriegserlebnissen – oder eben jetzt auch digital im 3D-Rundgang. „Das ist sehr gut gemacht“, sagt Krohn. Eine sehr gute Möglichkeit sei das, um Geschichte zu erleben. Ihn freue es, dass man jetzt von überall seine Erinnerungen erleben kann.

3D-Rundgang ist Teil einer groß angelegten Digital-Strategie

Der virtuelle Rundgang ist Teil der neuen Digitalstrategie des Vereins, möglich gemacht durch Fördermittel aus dem Bundesprogramm Neustart Kultur. 100 000 Euro erhielt der Verein, gut die Hälfte davon fließt in die Digitalisierung. „Der Kieler Flandernbunker ist nach dem Jüdischen Museum in Rendsburg der erste Gedenk- und Erinnerungsort in Schleswig-Holstein mit einem virtuellen 3D-Rundgang“, sagt Rönnau. Aber das sei erst der Anfang.

„Wir modernisieren unser altes Gemäuer mit den Möglichkeiten, die uns technisch und Dank der Förderung offenstehen“, so Rönnau. Das heißt etwa zusätzliches technisches Equipment wie Infobildschirme für Besucher. Die Archive werden nach und nach digitalisiert und damit für Forscher und Interessierte frei zugänglich gemacht.

Im zweiten Stock erzählt Zeitzeuge Hans Krohn, wie er damals die Bombardierung hinter Bunkermauern erlebt hat. Quelle: Sven Raschke

Auch der virtuelle Rundgang soll nach und nach erweitert werden. So soll dieser in Zukunft auch mit einer VR-Brille möglich sein, wechselnde temporäre Ausstellungen vor Ort können im Digitalen ein dauerhaftes Zuhause finden.

„Das zeigt auch den dokumentarischen Wert des Projektes“, sagt Lars Mischak vom Kommunikationsdienstleister Dataport, der die technische Expertise zum 3D-Rundgang sowie den gesamten Digitalisierungsplänen des Vereins beisteuert. Für ihn sei das Ganze mehr als ein gewöhnlicher Job. „Das ist wirklich ein Herzensprojekt. Ich bin Wiker und habe als Kind hier gespielt. Der Flandernbunker ist ein persönlicher Erinnerungsort. Deshalb war ich sofort Feuer und Flamme.“

Das ist der Flandernbunker Der Flandernbunker wurde 1943 für die 5. U-Boot-Flottille gebaut. Für 750 Soldaten gedacht, fanden dort auch Zivilisten Schutz. In den letzten Kriegsjahren war der Bunker zugleich die Befehlszentrale des Marineoberkommandos Ost, das von dort aus den gesamten Ostseeraum organisierte. Am Kriegsende wurde dort das Kommando an die britischen Alliierten übergeben. 1950 wurde der Bunker durch Wanddurchbrüche militärisch unbrauchbar gemacht. Heute nutzt der Verein Mahnmal Kilian den Bunker zum Wachhalten der Erinnerung an die Kriegsgräuel.

Der virtuelle Bunker-Rundgang soll eine Ergänzung zum persönlichen Besuch sein

Haben die Erinnerungshüter keine Angst, dass die Menschen den echten Bunker nun nicht mehr besuchen? „Im Gegenteil“, sagt Mischak. Der virtuelle Rundgang sei eine tolle Ergänzung. „Aber die Aura des Objekts kriegen wir damit nicht ersetzt und wollen das auch gar nicht. Die virtuelle Möglichkeit ist ein super Werbemedium, dass die Leute hierher in den Bunker lockt.“

Von Sven Raschke