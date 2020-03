Ein Kieler Klassenzimmer büffelt noch

Kiel

Der 49 Meter lange Großsegler ist aktuell auf dem Weg von Kuba nach Kiel. 34 Schülerinnen und Schüler, fünf Lehrkräfte und zehn Besatzungsmitglieder sind an Bord. Sie nehmen an dem Projekt " Klassenzimmer unter Segeln" teil.

Nachrichten via Satellit

Diese Reise wird in die Geschichte des Kieler Dreimasters eingehen. „Als wir am 11. März mit der , Thor Heyerdahl’ aus den Bermudas ausliefen, ahnte noch niemand von uns an Bord, welche Ausmaße in den nächsten Tagen in Deutschland, in Portugal und in der Welt die Corona-Pandemie annehmen würde“, berichtet Kapitän Detlef Soitzek von Bord.

Erst am 14. März kamen die ersten acht E-Mails mit Informationen zur Entwicklung der Corona-Pandemie über Satellit. Sofort wurde die Besatzung informiert. „Im Mittelgang unter Deck wurde ein Info-Board eingerichtet, das täglich die neuesten Meldungen unseres Kieler Büros und der Deutschen Welle wiedergibt“, schreibt Soitzek.

Während in Kiel alle Klassenzimmer geräumt wurden, ging auf der „ Thor Heyerdahl“ der Unterricht ohne Pause weiter. Die Schüler pauken weiter. Darunter auch je ein Schüler aus Kronshagen und Neumünster.

„Ein großer Vorteil hier ist, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer auch unsere Mitbewohner sind. So konnten wir zum Beispiel unseren Mathelehrer rund um die Uhr zur anstehenden Mathearbeit befragen“, sagt Julian aus Kronshagen.

Wachdienst und Unterricht im Wechsel

Wie auf Schiffen üblich, ist auch auf der „ Thor Heyerdahl“ die komplette Besatzung in Wachen eingeteilt. „An Bord haben wir jeden zweiten Tag Unterricht und am anderen Tag Wache. Wache bedeutet, dass wir drei Stunden tagsüber und drei Stunden nachts für das Schiff verantwortlich sind, das heißt, am Ruder stehen, Sicherheitsrunden gehen und den Segelbetrieb aufrechterhalten“, berichtet Jandrik aus Neumünster.

In der Karibik war Unterricht an Deck möglich. „Das geht jetzt auf dem Nordatlantik nicht mehr. Jetzt sitzen wir unter Deck in der Messe – unserem Wohnzimmer“, so Jandrik. „Da die Messe Unterrichtsraum und Freizeitraum zugleich ist, kommt es öfter vor, dass neben dem Unterricht eine andere Gruppe parallel frühstückt“, berichtet Julian.

Die Fahrt von den Bermudas nach Europa ist auch wettertechnisch eine Herausforderung. „In letzter Zeit hatten wir zwei Kaltfronten, die für Winddreher, Regen und starke Schiffsbewegungen gesorgt haben. Dadurch habe ich selber auch die Seekrankheit mal wieder zu spüren bekommen“, berichtet Jandrik.

Kein Landgang auf den Azoren

Am Sonntag machte die „ Thor Heyerdahl“ in Horta auf der Azoren-Insel Faial fest. Proviant, Diesel und Wasser werden aufgefüllt. Was aber extrem schwer ist: „Niemand von der Besatzung darf an Land und niemand darf an Bord kommen. Ein Albtraum“, berichtet Soitzek. Aufgrund der verschärften Bestimmungen zum Schutz vor dem Virus hat auch Portugals Regierung ein Einreiseverbot für die Häfen verhängt.

Da auch keine Einkäufe im Hafen erlaubt sind, nutzt die Crew den Hafen-Agenten. „Jeder der Besatzung durfte immerhin eine Wunschliste mit Gebrauchs-Gegenständen anfertigen, die er gern in Horta einkaufen würde – wie beispielsweise Zahnpasta und Schokolade. Diese Liste haben wir unserem Schiffsagenten Duncan übersandt“, so Soitzek. Der Agent geht jetzt für die Crew durch die Supermärkte. Geliefert wird der Einkauf aufs Schiff.

Crewwechsel muss auch ausfallen

Was aber schwieriger ist: „Drei Steuerleute und der Bordarzt, die planmäßig abgelöst werden sollten, dürfen nicht von Bord, sie müssen ihren Dienst an Bord verlängern“, schreibt Soitzek.

Viele Crewmitglieder des Toppsegelschoners arbeiten ehrenamtlich an Bord und haben sich für die Dienstzeit Urlaub genommen. „Voraussichtlich werden sie, so wie wir alle, erst am 26. April am Reiseende in Kiel von Bord kommen und dann 45 Tage ohne Unterbrechung an Bord sein. Ein neuer , Thor Heyerdahl’-Rekord.“

Unterdessen verfolgen alle an Bord die Geschehnisse zu Hause mit Bangen und Hoffnung. Selbst machen die Schüler sich aber keine Sorgen. „Wir sind zurzeit am sichersten vor dem Virus, weil wir nur unter uns sind und uns nicht anstecken können. Wie das wird, wenn wir wieder zu Hause sind, kann ich mir gerade kaum vorstellen“, sagt Julian.

