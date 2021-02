Kiel

Die gut drei Dutzend Teilnehmenden, die laut Polizei mit rund 20 Fahrzeugen gekommen waren, sammelten sich auf dem Teil des Wilhelmplatzes am Stephan-Heinzel-Haus. Hinter manchen Pkw war ein Anhänger mit Protestbannern gespannt worden.

Die Demonstrierenden hatten sich zur Abschlusskundgebung im Halbkreis aufgestellt, einige mit Deutschland-Fahnen in den Händen. Gegen 12 Uhr war die von einem AfD-Mitglied angemeldete Demo beendet, die um 10.30 Uhr in Melsdorf gestartet war.

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die unter anderem ein Ende des Lockdowns forderten, waren auch die AfD-Landtagsabgeordneten Claus Schaffer und Volker Schnurrbusch. "Selbst bei den Werten, die die Regierung propagiert, müsste es jetzt zu Öffnungen kommen", so Schnurrbusch.

Polizei war bei Autokorso der AfD mit zahlreichen Kräften vor Ort

Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, inklusive einem Teil der Einsatzhundertschaft aus Eutin. Einige Gegendemonstranten verfolgten die Abschlusskundgebung am Rande des Wilhelmplatzes. Diesen rief Gereon Bollmann, ein Ex-Richter mit Ambitionen auf den Landesvorsitz der AfD, während seiner Rede zu: "Ihr seid unterbelichtet, wir stehen hier auch für euch!"

Einer der Redner sprach davon, dass die AfD die Partei des bürgerlichen Ungehorsams sei. Dann könne man auch mal ungehorsam sein und trotz Pflicht auf die Maske verzichten, so der Mann. Gegen einen Bußgeldbescheid solle man Widerspruch einlegen. "Dann hört das ganz schnell auf." Insgesamt verlief der Protest laut Polizei ruhig.

Am frühen Morgen waren bereits Zeichen des Gegenprotests auf dem Wilhelmplatz zu sehen. An einem Großteil der für die Demo aufgestellten Halteverbotsschilder waren Pappen mit Sprüchen wie "Keinen Millimeter nach rechts" oder "Gegen jede Querfront!". Auf den Pflastersteinen standen ebenfalls vereinzelt mit Kreide geschriebene Sprüche wie "AfD, nein danke!".

Bereits vor drei Wochen hatte eine ähnliche Demo wie die vom heutigen Sonnabend gegen die Corona-Politik für Aufsehen gesorgt, die auf dem Wilhelmplatz startete. Allerdings vor allem, weil die Stadt etliche Pkw von einem Abschleppdienst hatte umsetzen lassen – für Langzeitparker jedoch nicht die Frist für das Aufstellen der Halteverbotsschilder eingehalten hatte. Nachdem die Verwaltung daraufhin zunächst angekündigt hatte, keine Strafen zu erheben,unterschied sie am Ende zwischen Kurz- und Langzeitparkern.

Halteverbotsschilder standen rechtzeitig auf dem Wilhelmplatz

Dieses Mal waren die Schilder rechtzeitig aufgestellt worden. Entsprechend leer war der gesperrte Teil dann auch am Sonnabendmorgen, gegen 7.30 Uhr standen lediglich fünf Fahrzeuge im dann gültigen Halteverbot.

Die Demo am heutigen Sonnabend unterschied sich laut Stadt in mehreren Aspekten von dem Protest vor drei Wochen. So sei der Autokorso von einer anderen Person angemeldet worden und der erwartete Teilnehmerkreis sollte laut Anmeldung aus AfD-Landesverband und -Kreisverbänden sowie -Politikern bestehen. Das angemeldete Thema der Demo („Schluss mit den Grundrechtseinschränkungen“) sei zudem anders, allerdings thematisch ähnlich.

Die Initiative "Kiel steht auf", die hinter der Demo am 6. Februar stand, hat sich für dieses Wochenende umorientiert. Der Autokorso wird nun am Sonntag in Preetz erwartet.