Sie ist ein Aushängeschild mit krassem Preisschild: Die Hörnbrücke, Klappbrücke in Kiel, war zuletzt fast zwei Wochen ausgefallen. Der Fehler wurde aber gefunden und wird am Montag und Dienstag repariert, so die Stadt. Die beziffert die Grundwartungskosten jährlich auf 190 Euro - pro Tag.