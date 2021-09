Kiel

Im Frühjahr 2022 kehren Santiano mit einem neuen Studioalbum zurück auf die Bühne. Die fünfte Platte der Shanty-Rock-Band spannt den Bogen über ein Jahrhundert der Seefahrt und dringt an den Kern der Beziehung zwischen Mensch und Meer vor. Mit den neuen Songs kommen Santiano auch nach Kiel: Am Freitag, 11. März 2022, treten sie um 20 Uhr in der Wunderino-Arena auf.

Wer bereits für die „MTV-Unplugged-Tournee“ Karten erworben hatte, braucht sich nicht um neue kümmern. Die Tickets werden laut Veranstalter auf die neue Tournee „Wenn die Kälte kommt – Live 2022“ übertragen. Wer seine Karte über Eventim erworben hat, wird per E-Mail benachrichtigt. Ansonsten müssen sich die Ticketinhaber und -inhaberinnen an ihre Vorverkaufsstelle wenden.

Lesen Sie auch Santiano-Sänger geht in Kiel mit an Bord

Holiday on Ice im Dezember zu Gast in Kiel

Noch in diesem Jahr kommt Holiday on Ice nach Kiel: Vom 16. bis zum 19. Dezember 2021 zeigen 40 Eiskunstläufer und Eiskunstläuferinnen in der Wunderino-Arena Athletik auf höchstem Niveau. Es soll die bisher künstlerisch und technisch aufwendigste Produktion von Holiday on Ice sein.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch hier behalten andere Karten ihre Gültigkeit. Laut Veranstalter werden bereits erworbene Tickets für die abgesagten Termine von „Showtime“ (2. bis 5. April 2020 sowie 18. bis 21. März 2021) auf die neue Tour „A New Day“ übertragen.

Karten für beide Veranstaltungen sind bei den Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.wunderino-arena.de erhältlich.