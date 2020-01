In Kiel sind am Freitag wegen eines Warnstreiks keine Busse der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) gefahren. Die Busse blieben am Morgen in den Depots. Rund 120.000 Fahrgäste mussten sich eine Alternative suchen. Die Busfahrer zogen mit einem Protestmarsch durch die Innenstadt.