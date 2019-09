Exzellenz-Aus für Kiel - CAU-Präsident Kipp gerät unter Druck Für den Präsidenten der Kieler Christian-Albrechts-Universität, Prof. Lutz Kipp, wird es eng. In einem Gutachten begründet der Wissenschaftsrat das Scheitern der CAU bei der Exzellenzinitiative mit uni-internen Defiziten und nicht wie Prof. Kipp mit einer mangelnden Unterstützung des Landes.

Nach seiner Kritik an der Finanzausstattung der Universität gerät CAU-Präsident Lutz Kipp jetzt selbst in die Defensive: Die Uni Kiel sei nicht international genug ausgerichtet, lautet einer der Vorwürfe, die in einem Gutachten des Wissenschaftsrates gegen ihn erhoben werden. Quelle: Frank Peter