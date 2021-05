Kiel-Elmschenhagen

An der Art und Weise des geplanten Ausbaus haben viele Familien, die dort wohnen, zwar tatsächlich viel Kritik, den Vorwurf der Blockade weisen sie aber zurück.

Es geht um mehr als schmale Streifen

Falsch ist nach Darstellung der Initiative, die sich ursprünglich vor allem aus Protest gegen die in Kiel mittlerweile abgeschafften Ausbaubeiträge formiert hatte, die vom Ortsbeiratsvorsitzenden Detlef Langfeldt (SPD) geäußerte Einschätzung, dass es bei dem nötigen Grundstückszukauf nur um Streifen „von vielleicht 30 Zentimetern oder auch mal etwas mehr“ gehe. Vielmehr wolle die Stadt bis zu zwei Meter Vorgarten aufkaufen. Und das hauptsächlich für Parkplätze und Bushaltestellen bei angebotenen Preisen „erheblich unter dem Marktwert“, wie Anwohner Helmut Schättler moniert. Entfernt werden sollen dazu überdies vier Linden sowie eine große alte Buche, die auch aus Sicht des Naturschutzbundes Nabu unbedingt erhaltenswert sei.

Initiative: Stadt fehlt die Kompromissbereitschaft

Grundsätzlich mangele es in der seit dem Jahr 2014 schwelenden Angelegenheit eindeutig an Kompromissbereitschaft seitens der Stadt, kritisiert die Initiative. So sei eine eigene Ausbauvariante noch nicht einmal zur Diskussion geschweige denn zur Abstimmung gestellt worden. Die auch von ihrer Seite für nötig gehaltene Fahrbahnbreite von 6,50 Meter wäre nach diesem Vorschlag durch eine optimierte Anordnung von Geh- und Radweg erreicht worden – zusätzlich aber auch durch einen etwas schmaleren Radweg, wie die Kritiker einräumen. Damit habe man aber bei der Stadt auf Granit gebissen, weil der Ellerbeker Weg Teil der Veloroute 8 sei und eine Abweichung von der Normbreite 2,50 Meter nicht in Betracht komme.

Auch sonst gibt es zu diesem Thema viele unterschiedliche Sichtweisen, die bis hin zur Frage des Grunderwerbs reichen. Die Anwohner berufen sich unter anderem auf Transaktionen von 1939, in deren Folge ein Teil der Gehwege bis heute über privaten Grund und Boden verlaufe. Doch abgesehen von solchen stark ins Detail gehenden Aspekten behaupten Helmut Schättler, Hans-Heinrich Krause und andere, dass der überaus zähe Verlauf allein an den beteiligten Behörden liege. Das 2019 eingeleitete Planfeststellungsverfahren gehe auf die Kappe des Tiefbauamts, das plötzlich keine einfache Instandsetzung des Ellerbeker Wegs mehr gewollt habe, sondern eine „grundhafte Erneuerung“. Auch die Tatsache, dass es nunmehr wohl noch auf Jahre hinaus an Kapazitäten beim „Amt für Planfeststellung Verkehr“ des Landes hapert, habe nichts mit den Bedenken gegen die Art des angestrebten Ausbaus zu tun.

Im Gegenteil hoffen die Leute vom Ellerbeker Weg ihrerseits, dass das Verfahren bald weitergeht. Schließlich habe man im bisherigen Verfahren so viele Anregungen eingereicht, dass es bei allseits gutem Willen immer noch zu einer für sämtliche Beteiligte akzeptablen Lösung kommen könnte.