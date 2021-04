Kiel

Bliebe dieser Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über dieser Marke, tritt zwei Tage später die auf Bundesebene beschlossene „Notbremse“ in Kraft – frühestens also am kommenden Sonnabend. Die Folgen würden dann für alle Kielerinnen und Kieler spürbar sein. Private Treffen wären dann nur noch mit einer Person aus einem weiteren Haushalt erlaubt – derzeit dürfen bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen.

Wer einkaufen will, muss ab einer 100er-Inzidenz einen negativen Corona-Test vorzeigen. Ausgenommen sind davon nur Geschäfte des täglichen Bedarfs, also zum Beispiel der Lebensmittelhandel, Drogerien und Apotheken. Die derzeit beliebte Außengastronomie wäre dann ebenfalls untersagt. „Wir hatten mehr als fünf Monate komplett geschlossen, schlimmer kann es eh nicht werden“, sagt Meik Ehlers, Betreiber des Cup&Cino am Kieler Bootshafen. Er denke positiv und schaue trotzdem jeden Abend nervös auf die Homepage des Landes Schleswig-Holstein, um den aktuellen Inzidenzwert für Kiel zu erfahren.

Nächtliche Ausgangssperre und Aus für Modellprojekte in Kiel drohen

Neben dem gastronomischen Angebot würden auch körpernahe Dienstleistungen nicht mehr möglich sein, ausgenommen sind nur Friseure sowie medizinische, therapeutische und pflegerische Dienstleistungen. Schulen würden bei einer Inzidenz von über 100 auf Distanzunterricht, Kitas auf eine Notbetreuung umstellen. Und auch die nächtliche Ausgangssperre würde in Kiel gelten: Zwischen 22 und 5 Uhr dürften Menschen nur in Ausnahmefällen ihre Wohnung oder ihr Grundstück verlassen, etwa für Notfälle, die Fahrt zur Arbeit oder um den Hund auszuführen. Joggen oder Spaziergänge sind dann bis Mitternacht erlaubt, allerdings nur alleine.

Und auch für die Modellprojekte der Stadt würde eine Inzidenz über 100 das Aus bedeuten: Betroffen wäre davon das Theater Kiel, das für sechs Wochen einen vom Land genehmigten Spielplan auf die Beine gestellt hat. „Wir machen den Vorverkauf ohnehin schon wochenweise und fahren weiter auf Sicht“, sagt Ulrike Eberle, Sprecherin des Theaters. Die Vorstellungen würden ab dem ersten Tag der „Notbremse“ ausfallen und könnten, sobald die Inzidenz fünf Tage hintereinander unter 100 lag, nachgeholt werden.

Ob dies immer möglich ist, hält Eberle für fraglich, schließlich gehören auch Gastsänger zum Ensemble, die dann andere Verpflichtungen haben. „Wir wären dann wieder der Verlierer, ohne etwas zur Infektionslage beigetragen zu haben.“ Denn seit Beginn des Modellprojektes werden alle Zuschauer vor der Vorstellung auf das Coronavirus getestet. „Bislang war niemand positiv“, sagt Eberle.

Ulf Kämpfer appelliert an Kielerinnen und Kieler

Damit dieser Fall nicht eintritt, hat Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) erneut an die Bevölkerung appelliert. „Noch liegen wir in Kiel knapp unter dem kritischen Wert von 100“, sagt Kämpfer. „Jetzt kommt es erneut darauf an, dass wir noch einmal Kontakte vermeiden, wann und wo immer es geht.“ Die Kieler haben in den vergangenen Monaten gezeigt, so Kämpfer weiter, dass sie die Hygieneregeln sehr ernst nehmen. „Gemeinsam konnten wir so das Infektionsgeschehen beherrschen und hatten im Vergleich zu anderen bundesdeutschen Großstädten nur wenige Neuinfektionen.“

Doch diese Zeit ist nun vorbei. „Der Bundestrend kam wie im Dezember erneut verzögert in Norddeutschland an“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Graupner. Drei von vier Infizierten haben sich innerhalb der Familie angesteckt. Unter den Infizierten seien verhältnismäßig viele Menschen mit Migrationshintergrund, bestätigte die Stadt erneut. „Wir versuchen alles und nutzen alle möglichen Methoden. Das Allheilmittel fehlt uns aber genauso wie allen anderen Kommunen“, sagt Graupner. Bei einer Kontrolle der Maskenpflicht im Stadtteil Gaarden hat die Polizei in der vergangenen Woche 37 Bußgeldverfahren eingeleitet. Zudem hat die Stadt Kleinkünstler „Shorty“ damit beauftragt, auf dem Vinetaplatz auf Hygieneregeln und Maskenpflicht hinzuweisen. „Die meisten verweigern die Maske nicht, sondern sind nur nachlässig“, erklärt Graupner.

Erinnerungslücken bei Infizierten

Wegen der hohen Zahl der Neuinfektionen verzögert sich derzeit die Nachverfolgung der Kontaktpersonen. Eine Bearbeitung, berichtete Kai Breker vom Kieler Gesundheitsamt, kann innerhalb von 24 Stunden nicht mehr sichergestellt werden. Zudem werde die Nachverfolgung durch die Infizierten und deren Erinnerungslücken selbst erschwert: Viele, so Graupner, erzählen wohl aus Angst vor Bußgeldern nicht mehr, wo sie sich angesteckt haben. „Das war bei der ersten Welle anders.“