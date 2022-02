Nachrichten aus Kiel auf dem Frühstückstisch – so beginnt für Annegret Jauhiainen der Tag. In der schwedischen Provinz Örebro län im 4000-Seelen-Ort Kopparberg. Von der Verlässlichkeit und Sehnsucht einer zweiten Heimat, auch 70 Jahre nach dem Auswandern.

Von Philipp Scheithauer