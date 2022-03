Kiel / Cisternino

Ein Marktplatz in der italienischen Provinz Brindisi, Menschen in Cafés richten ihre Blicke auf das Set bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) – und mittendrin der Kieler Dominik Simmen (23). In der einzigen Vierergruppe des Abends singt er das Lied „Uptown funk“ von Mark Ronson feat. Bruno Mars. Am Ende der Sendung ist klar: Der Psychologiestudent hat es geschafft, ist weiter und eines der besten 16 Talente der diesjährigen Staffel der Castingshow.

„Performance“ ist das Motto bei der zweiten DSDS-Folge im Recall in Italien

Das Motto in der zweiten Folge der Auslandsrecalls: Performance. „Wir wollten alle bei unserem Auftritt den Spaß an der Musik zeigen und Feuer aufs Parkett bringen, das hat uns verbunden“, sagt Simmen. Sein Team komplettierten Harry Marcello Laffontien, Abi Faizan und Tizian Hugo. Aus den vier unterschiedlichen Charakteren („wir sind alle keine klassischen Tänzer“) mit ihrem eigenen Stil einen gemeinsamen Nenner zu finden, mache den Reiz aus. Der Plan des Kielers: „Lustig tanzen und die Jury mit einbeziehen.“

Für die Choreo wurde den jungen Sängerinnen und Sängern diesmal etwas mehr Zeit gewährt. „Wir hatten 36 Stunden, um die Schritte, die Reihenfolge und den Text einzuüben“, so Simmen. Beim Proben wurden sie von einer Choreographin unterstützt. Sie half den vier Talenten dabei, Struktur in die Performance zu bringen und gleichzeitig genügend Freiraum für die eigene Persönlichkeit zu schaffen. „Man muss schon Unterhaltungswert liefern und aus der Masse herausstechen.“ Gesagt, getan. Während fünf Kandidaten die Segel streichen mussten, ist Simmen unter den Top 16.

Weiter geht es für ihn am kommenden Sonnabend, 2. April, um 20.15 Uhr beim TV-Sender RTL, wenn die dritte Folge des Auslandsrecalls ausgestrahlt wird.